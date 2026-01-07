Zu starker Wind: Frauen-Sprint auf Donnerstag vorgezogen

Franziska Preuß muss beim Heim-Weltcup der Biathleten in Oberhof einen Tag früher als geplant antreten. Wie der Weltverband IBU mitteilte, wird der für Freitagnachmittag angesetzte Sprint der Frauen auf Donnerstagnachmittag (14.15 Uhr) vorgezogen. Grund hierfür sind die für Freitag am Rennsteig vorhergesagten Sturmböen von über 80 Stundenkilometern. Der Sprint der Männer startet am Donnerstag bereits um 11.30 Uhr und damit wegen der Verlegung des Frauen-Rennens knapp drei Stunden früher als angedacht.

Die Gedenkfeier für den vor Weihnachten überraschend verstorbenen norwegischen Biathleten Sivert Guttorm Bakken findet somit bereits am Vormittag statt. Nach dem wetterbedingten Ruhetag am Freitag sollen am Wochenende alle Wettkämpfe planmäßig über die Bühne gehen. Für Samstag sind die Verfolgung der Männer (12.00 Uhr) sowie die Staffel der Frauen (14.25 Uhr) angesetzt, am Sonntag stehen die Staffel der Männer (11.00 Uhr) und die Verfolgung der Frauen (14.30 Uhr/alles ARD und Eurosport) an.