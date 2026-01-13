Zu viel Schnee in Willingen: "Free Willis" sollen helfen

Wegen großer Schneemassen hat der Ski-Club Willingen gut zweieinhalb Wochen vor dem Weltcup auf der Mühlenkopfschanze seine "Free Willis" zum Einsatz aufgerufen. Bis zu 1500 freiwillige Helferinnen und Helfer sollen die Tribünen räumen.

Denn während beispielsweise im italienischen Olympia-Austragungsort Livigno ein akuter Schneemangel beklagt wird, liegen in Willingen schon jetzt knapp 40 cm Schnee auf den Rängen. Es werden an der größten Skisprungschanze der Welt gut 40.000 Zuschauer für die Generalprobe vor den Winterspielen erwartet.

Der Schnee soll zunächst auf die Schanze geschippt und von einer Pistenraupe zusammengetragen werden, bevor er dann von LKW abtransportiert wird. Für diese Aktion brauche es "viel Unterstützung", "ordentlich Power" und "so viele Free Willis, wie eben möglich", sagte Ski-Club-Präsident Jürgen Hensel.

Unter dem Flutlicht der Schanze sollen die freiwilligen Helfer, denen auch der aus Willingen stammende frühere Skispringer Stephan Leyhe angehört, am Mittwoch und Donnerstag die Arbeit verrichten und somit die Austragung des großen Skisprungfests ermöglichen. Als Dank für ihre Arbeit werden alle "Free Willis" mit einem Ticket für den Weltcup (30. Januar bis 1. Februar) belohnt.