Zum 50. Jubiläum: Parsons kündigt Winterspiele der Rekorde an

IPC-Präsident Andrew Parsons hat einen Tag vor der Eröffnungsfeier der Paralympischen Winterspiele ein Event der Rekorde versprochen. "Wir feiern den 50. Geburtstag. Es werden die größten Paralympischen Winterspiele bislang", sagte der Brasilianer auf der Auftakt-Pressekonferenz in Cortina d'Ampezzo: "Ich verspreche Weltklassesport, der sie überraschen wird. Es wird Sport geboten, der eine lebensverändernde Wirkung hat." Er erwarte "ein Event, dass sie niemals wieder vergessen".

Insgesamt werden 612 Athleten aus 56 Nationen bei den Wettkämpfen in Mailand, Cortina und Tesero teilnehmen, die Rekordmarke von 564 Teilnehmern aus 48 Ländern von Pyeongchang 2018 wird damit deutlich überboten. Auch bei der Zahl der startenden Frauen wird eine neue Bestmarke erreicht: 160 Starterinnen und damit 24 mehr als noch vor vier Jahren in Peking werden dabei sein. Mit El Salvador, Haiti, Montenegro, Nordmazedonien und Portugal sind fünf Nationen zum ersten Mal bei Paralympischen Winterspielen dabei.