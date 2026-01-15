Zwei deutsche Podestplätze in Finsterau - erster russischer Sieg

Die deutschen Para-Skilangläufer müssen beim Heim-Weltcup in Finsterau weiter auf den ersten Sieg warten. Auch am zweiten Wettkampftag reichte es für die Athletinnen und Athleten des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) im Massenstart über zehn Kilometer nicht für einen Erfolg, Anja Wicker und Johanna Recktenwald holten jeweils mit Podestplatz drei die besten deutschen Ergebnisse.

Nach Platz zwei am Vortag musste sich die Stuttgarterin Wicker im bayerischen Wald in der sitzenden Klasse der Südkoreanerin Kim Yunji und ihrer Dauerkonkurrentin Oksana Masters geschlagen geben. Recktenwald, Deutschlands Para-Sportlerin des Jahres 2025, hatte in der Klasse der Sehbehinderten gegen Anastasija Bagijan und die Chinesin Wang Yue das Nachsehen.

Bagijan sorgte mit ihrem Erfolg für den ersten russischen Sieg seit der Rückkehr in den Weltcup. Die WM-Dritte von 2022 hatte fast eineinhalb Minuten Vorsprung auf die Zweite Yue. Die Paralympics-Siegerinnen Leonie Walter und Linn Kazmaier liefen auf den Plätzen vier und sechs am Podium vorbei.

In der Klasse der sehbehinderten Männer blieben Nico Messinger und Lennart Volkert auf den Rängen acht und zehn hinter den Erwartungen zurück. Auch Marco Maier verpasste als Siebter in der stehenden Klasse das Podium.

Neben Bagijans Erfolg gelangen den russischen Starterinnen und Startern weitere Podestplätze, insgesamt kommen sie auf vier. Wie schon zum Auftakt in Finsterau holten die meisten der 17 startenden Russinnen und Russen und auch einige der acht Belarussinnen und Belarussen wieder Ranglistenpunkte für mögliche Quotenplätze für die Paralympics über bilaterale Einladungen.

In Finsterau gehen erstmals seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine wieder Sportlerinnen und Sportler aus den beiden Ländern an den Start. Der DBS hatte bereits vor dem Auftakt deutliche Kritik geäußert.

Am Freitag geht es nahe der tschechischen Grenze mit dem Sprint weiter, zum Abschluss am Samstag warten die Staffel-Wettbewerbe.