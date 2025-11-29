Neues Porsche-Team in der DTM: Land präsentiert DTM-Programm!

Nach dem Markenwechsel von Audi zu Porsche hat das Land-Team im Rahmen der Night of Champions sein DTM-Programm für die Saison 2026 bekanntgegeben. Die Westerwälder werden für die kommende Saison zumindest einen Porsche 911 GT3 R Evo einschreiben. Damit wird 2026 erstmals seit 2022 neben Manthey wieder mehr als ein Porsche-Team am Start sein.

Am Steuer des Boliden wird der junge Däne Bastian Buus sitzen, der sich endlich seinen DTM-Traum erfüllt, nachdem er bereits im Vorjahr vom Allied-Team für die Traditionsserie nominiert war, ehe das Projekt platzte.

"Wir sind stolz, auch in der nächsten Saison Teil der DTM zu sein und sind überzeugt davon, mit Porsche ein schlagkräftiges Paket an den Start zu bringen", sagt Teamchef Christian Land, dessen Rennstall damit nach dem Audi-Jahr mit Ricardo Feller in die zweite DTM-Saison geht.

"Wir haben in unserer Debütsaison gezeigt, dass wir ganz vorn mitmischen können - daran wollen wir 2026 natürlich anknüpfen. Mit Bastian haben wir einen jungen Fahrer, der viel Talent mitbringt."

Buus, der auch schon vor dem geplatzten Allied-Projekt in der DTM Thema war, ist alles andere als ein Unbekannter. Der 22-Jährige holte 2023 als Porsche-Junior mit nur 20 Jahren den Titel im Porsche-Supercup. Das zeigt, dass der Youngster auch seine Qualitäten als Einzelkämpfer in einem Auto hat, was in der DTM wesentlich ist. Und durch die Einsätze im Porsche-Carrera-Cup Deutschland kennt er auch die DTM-Strecken.

Auch die Mannschaft von Christian Land, die nun mit dem Evo-Paket des 911 GT3 R glänzen will, hat in der DTM bereits gezeigt, dass sie siegfähig ist. Denn mit Feller gelang 2025 in Spielberg der vorerst letzte Audi-Sieg in der DTM.