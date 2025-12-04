2026: Formel-1-Team Haas bekommt neuen Namen

Toyota ist zurück im Namen eines Formel-1-Teams: 16 Jahre nach dem werksseitigen Rückzug aus der Motorsport-"Königsklasse" hat der japanische Hersteller angekündigt, ab der Saison 2026 als Titelpartner von US-Rennstall Haas anzutreten. Das Team heißt künftig offiziell Toyota Gazoo Racing Haas F1 Team - oder kurz: TGR Haas F1 Team.

Bei TGR handelt es sich um die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Toyota im Motorsport. Und der Name ist Programm: Mit der vertieften Zusammenarbeit mit Haas will Toyota seine "Kernziele" weiter festigen und "Entwicklung essenzieller Fachkräfte wie Fahrer, Ingenieure und Mechaniker" forcieren, "um eine nachhaltige Motorsport-Industrie und -Kultur aufzubauen", so heißt es in der Pressemitteilung.

Haas-Teamchef Ayao Komatsu bezeichnet es als ein "Privileg", noch enger als bisher mit Toyota zusammenarbeiten zu können. Toyota war Ende 2024 bei Haas eingestiegen und hat 2025 unter anderem 14 Testtage mit dem Haas VF-23 aus der Saison 2023 absolviert, wobei die vier japanischen Rennfahrer Ryo Hirakawa, Ritomo Miyata, Sho Tsuboi und Kamui Kobayashi im Cockpit saßen. Die Tests dienten als "Unterstützung der sportlichen Ambitionen aufstrebender Talente".

Vieles passiert bei Haas "hinter den Kulissen"

Doch Komatsu betont: Die Testfahrten mit älteren Formel-1-Autos seien nur der sichtbare Teil der Zusammenarbeit zwischen Haas und Toyota. "Es geschah auch Vieles hinter den Kulissen, darunter die Entwicklung und Installation des Simulators für 2026 in unserer Anlage in Banbury. Die Förderung von Personal hat uns enorm weitergebracht, und dieser Effekt wird sich mit dem Wachstum unserer Partnerschaft weiter verstärken", meint Komatsu.

Das sieht Toyota-Präsident Akio Toyoda genauso. Ihn hat nach eigener Aussage "tief bewegt, wie junge TGR-Fahrer und -Ingenieure begannen, an ihr eigenes Potenzial zu glauben und noch größere Träume zu verfolgen." Daran nimmt sich der Toyota-Konzern nun ein Beispiel. "Ich kann heute mit Überzeugung sagen: Toyota hat sich endlich in Bewegung gesetzt - wirklich in Bewegung", erklärt Toyoda.

"Mit der Vertiefung unserer Partnerschaft mit Haas im kommenden Jahr wird das TGR-Mantra 'People, Product, Pipeline' auf eine Weise an Fahrt aufnehmen, wie wir sie noch nie erlebt haben. Die Zeit ist gekommen, damit die nächste Generation ihre ersten Schritte auf die Weltbühne setzen kann. Gemeinsam mit Haas werden wir eine Kultur und ein Team für die Zukunft aufbauen."

Der erste Schritt auf diesem Weg erfolgt am 23. Januar 2026: Dann zeigt Haas das Farbdesign seines neuen Formel-1-Autos bei einer Online-Präsentation. Toyota löst damit auch optisch den bisherigen Haas-Titelsponsor MoneyGram ab, der seit 2023 prominent auf den Haas-Autos geworben hat. Bei den Fahrern ändert sich nichts: Oliver Bearman und Esteban Ocon sind auch für 2026 gesetzt bei Haas.