Abu Dhabi: Norris zum Auftakt knapp vor Verstappen

Das erste Training zum Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi hat die Hoffnung auf einen weiterhin engen Titelkampf geweckt. WM-Spitzenreiter Lando Norris im McLaren drehte in 1:24,485 Minuten am Freitag die schnellste Runde, Weltmeister Max Verstappen im Red Bull war allerdings nur acht Tausendstelsekunden langsamer. Ferrari-Pilot Charles Leclerc hatte als Dritter lediglich 16 Tausendstel Rückstand.

Vor dem Rennen am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) hat Norris zwölf WM-Punkte Vorsprung auf Verstappen, auch Oscar Piastri im anderen McLaren hat mit 16 Zählern Rückstand auf Norris noch Titelchancen. Der Australier setzte im ersten Training wie geplant aus, für ihn durfte der Mexikaner Pato O'Ward Erfahrungen sammeln und landete auf Platz 14. Nico Hülkenberg im Sauber kam als Fünfter gut ins Wochenende.

Aus eigener Kraft kann am Sonntag nur Norris den Titel holen, dem Engländer reicht für seinen ersten Triumph ein Platz auf dem Podest. Verstappen und Piastri dagegen benötigen möglichst einen Sieg und zudem schwache Ergebnisse der Konkurrenz. Daher ist das Abschneiden der übrigen Topteams interessant: Zeigen sich Ferrari und Mercedes auf der Höhe und fahren um die vorderen Plätze mit, steigen die Chancen von Verstappen und Piastri, Norris doch noch abzufangen.

Die Bedingungen im ersten Training von Abu Dhabi sind allerdings nicht zwingend repräsentativ. Das Qualifying am Samstag und das Rennen am Sonntag finden deutlich später bei Einbruch der Dämmerung statt.