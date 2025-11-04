Bernie Ecclestone: Darum will McLaren Lando Norris als Weltmeister

Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone äußerte bereits vor rund zwei Monaten die Vermutung, dass McLaren lieber Lando Norris als Weltmeister 2025 haben möchte. Und nach den vergangenen Rennen sieht sich der 95-Jährige in seiner Meinung bestätigt.

"McLaren bevorzugt Norris in der zweiten Saisonhälfte", sagt Ecclestone im Interview mit sport.de und erklärt, er habe zu Saisonbeginn noch gedacht, dass Piastri "locker" den Titel gewinnen würde. Doch inzwischen gebe es irgendetwas, was den Australier zurückhalte.

Es mache von außen den Eindruck, "dass sie den britischen Fahrer bevorzugen", so Ecclestone, der glaubt, dass das vor allem Marketinggründe hat. "Er mag das Fernsehen, mag die Kameras, spricht gerne mit Journalisten", so der Ex-Formel-1-Boss über Norris.

"Ich vermute, das ist besser für McLaren", so der Brite, der über die vieldiskutierten "Papaya Rules" bei McLaren sagt: "Man merkt Piastri an, dass ihn das aufregt, ermüdet und ihn die Diskussionen darüber nerven."

"Der Druck wird immer höher und Piastri ärgert, dass er nicht mehr so einfach Rennen gewinnen kann und Norris offensichtlich teamintern bevorzugt wird", glaubt Ecclestone, der erklärt, Piastri sei "mit unterschiedlichen Mitteln" zuletzt "öfter eingebremst" worden.

Piastri lag nach seinem Sieg in Zandvoort Ende August in der Fahrer-WM noch 34 Punkte vor Norris. Seitdem gewann er allerdings kein Rennen mehr und seit dem Großen Preis von Italien in Monza vor fast zwei Monaten stand er nicht einmal mehr auf dem Podium.

Norris dagegen schaffte es in vier der fünf Rennen seit Zandvoort aufs Treppchen, gewann zuletzt in Mexiko und liegt in der WM nun einen Zähler vor seinem Teamkollegen. Ecclestone glaubt aber, dass am Ende keiner der beiden McLaren-Piloten Weltmeister wird.

Er habe "keine Zweifel" daran, dass Max Verstappen inzwischen wieder der große WM-Favorit sei - obwohl der Niederländer aktuell noch 36 Punkte hinter Norris liegt. "Das Auto ist super. Sie haben einen guten Job gemacht", lobt Ecclestone das Red-Bull-Team.

"Ich glaube, Max wird gewinnen und es wieder schaffen. Er hat das Spezielle, das Außergewöhnliche. Und das nächste Rennen ist Brasilien, das Wetter ist wechselhaft, auch mit Regen. Verstappen wird das dort gut machen", prophezeit Ecclestone.