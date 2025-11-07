Charles Leclerc: Welcher Formel-1-Fahrer sich als nächstes verlobt

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc betonte vor dem Grand Prix von Sao Paulo 2025 in Brasilien , er sei "sehr glücklich" über seine Verlobung mit seiner langjährigen Partnerin Alexandra Saint Mleux. Das Paar hatte die Verlobung vor wenigen Tagen in den sozialen Netzwerken bekanntgegeben und dabei ein Millionenpublikum erreicht.

Nun sagte Leclerc: "Es war natürlich eine besondere Woche, voller Emotionen. Es ist ein ganz besonderer Moment für jeden, diesen Schritt zu gehen. Und ja - Alex und ich sind unglaublich glücklich."

Das wirft die Frage auf, welcher Formel-1-Fahrer wohl als Nächster die Verlobung bekanntgibt. Hier hat Leclerc eine klare Vermutung: "Das ist einfach - Pierre Gasly!" Im Scherz fügte Leclerc hinzu: "Wir sind zusammen aufgewachsen, also ist er der Nächste. Aber ich muss wohl ein bisschen Druck auf ihn ausüben."

An anderer Stelle kann Leclerc vielleicht ein paar Erfahrungen austauschen, denn Nico Hülkenberg ist aktuell der einzige Formel-1-Fahrer, der bereits verheiratet ist. Ob ihn Leclerc bereits um Rat gefragt habe, wurde Hülkenberg in Brasilien gefragt. Seine Antwort: "Noch nicht, aber jetzt ergibt es Sinn - er wollte mit mir nach Doha fliegen, also hat er vermutlich ein paar Fragen. Ich lasse es euch wissen!"

Was Leclerc an seiner Partnerin schätzt

Doch Leclerc weiß schon jetzt, was er an seiner Alexandra hat: Er schätzt sie als wichtige Unterstützung abseits der Rennstrecke. "Alex lebt meine Karriere im Grunde genauso mit wie ich: die Höhen, die Tiefen - und sie unterstützt mich auf die bestmögliche Weise. Das hat sie vom ersten Tag an getan", erklärte Leclerc. "Sie ist ein sehr wichtiger Teil meines Lebens."

Aber warum haben viele Formel-1-Fahrer zwar langjährige Beziehungen, aber sind nicht verheiratet? Für Hülkenberg ist das eine "sehr persönliche und individuelle Frage". Er sagte: "Viele der Jungs sind noch ziemlich jung. In dem Alter war auch ich weit davon entfernt. Ich glaube einfach, das hängt stark davon ab - vom Alter und davon, wo man im Leben steht."