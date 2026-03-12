Chinesisches Jahr des Feuerpferdes soll Ferrari Glück bringen

Am 17. Februar 2026 hat in China das Jahr des "Feuerpferdes" begonnen, und das soll für Ferrari beim zweiten Saisonrennen der Formel 1 in Shanghai ein gutes Omen sein. "Ich bin bereits lange im Team und habe seitdem auf ein Jahr des Pferdes gewartet", sagte Ferrari-Pilot Charles Leclerc am Donnerstag: "Ich hoffe, dass das unser Jahr wird, aber die Konkurrenz ist sehr, sehr stark."

Ferrari, die Marke mit dem sich aufbäumenden Pferd im Logo, hatte 2025 in China ein Fiasko erlebt. Leclerc und sein Teamkollege Lewis Hamilton (England) waren auf den Plätzen fünf und sechs ins Ziel gekommen, dann wurden sie jedoch disqualifiziert. Bei der technischen Überprüfung nach dem Rennen wurden jeweils Abweichungen festgestellt.

Das ist lange her, die Formel 1 ist mit neuem Regelwerk zurückgekehrt. Beim Saisonauftakt in Melbourne hatte Mercedes dominiert, Ferrari konnte am ehesten mithalten: Leclerc wurde Dritter, Hamilton Vierter. "Ich glaube, dass Mercedes ein gutes Stück voraus ist, aber Schritt für Schritt können wir sie einholen", sagte Leclerc.

Hamilton, Rekordweltmeister und Sieger des Sprints in Shanghai 2025, betonte, es sei "viel zu früh", um vorauszusagen, ob Ferrari ein Wörtchen bei der Vergabe der WM-Titel mitreden könne. "Es wird sehr hart, Mercedes zu schlagen an diesem Wochenende", sagte er mit Blick auf den Sprint am Samstag (4.00 Uhr MEZ) und den Großen Preis von China am Sonntag (8.00 Uhr MEZ/beide Sky): "Auch die anderen werden schneller werden, McLaren und Red Bull. Also müssen wir uns darauf konzentrieren, das Maximum aus unserem Auto herauszuholen."