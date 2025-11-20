Crashgate-Prozess: Felipe Massa erzielt wichtigen Erfolg vor britischem Gericht

Ex-Formel-1-Pilot Felipe Massa, der nach wie vor um seinen WM-Titel von 2008 sowie einen millionenschweren Schadenersatz kämpft, hat im laufenden Rechtsstreit den ersten Erfolg erzielt: Am Donnerstag (20. November) hat das britische Gericht die Klage des 44-jährigen Brasilianers angenommen.

Der zuständige Richter Robert Jay veröffentlichte dazu eine ausführliche Entscheidung und wies die Versuche der Beklagten zurück, die von Massa eingebrachte Verschwörungsklage abzuweisen. In der letzten Oktoberwoche hatten beide Parteien ihre Argumente vorgetragen.

Nach sorgfältiger Prüfung der vorgelegten Unterlagen gab das englische Gericht an diesem Donnerstag bekannt, dass es die Einwände in entscheidenden Punkten zurückweise und zu dem Schluss gekommen sei, dass die Verschwörungstheorie plausible Grundlagen und eine reale Erfolgsaussicht habe. Damit wird der Fall in ein vollständiges Gerichtsverfahren gehen.

Felipe Massa spricht von "außergewöhnlichem Sieg"

Nach Massas Darstellung sollen die Formula One Management Limited (FOM), Bernie Ecclestone und der Automobil-Weltverband (FIA) absichtlich und gemeinsam daran gearbeitet haben, das vorsätzliche Wesen des Unfalls von Nelson Piquet jun. beim Großen Preis von Singapur 2008 zu vertuschen.

Wäre die Wahrheit damals untersucht und aufgeklärt worden, wäre das Rennergebnis annulliert worden und Massa als Formel-1-Weltmeister 2008 anerkannt worden. "Dies ist ein außergewöhnlicher Sieg - ein wichtiger Tag für mich, für die Gerechtigkeit und für alle, die die Formel 1 lieben", sagt der ehemalige Ferrari-Pilot.

Nach Informationen von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, können Massas Anwälte, die von "vorsätzlicher Vertuschung" sprechen, zusätzliche Dokumente anfordern, um die Behauptungen zu untermauern, darunter E-Mail-Verkehr und Textnachrichten der Beklagten, die ab sofort zur Zusammenarbeit verpflichtet sind.

"Das Gericht hat die Stärke unseres Falls anerkannt und den Beklagten nicht erlaubt, die Wahrheit über 2008 zu ersticken", ergänzt der Brasilianer. "Der absichtliche Crash hat mich den Weltmeistertitel gekostet, und die damaligen Autoritäten entschieden sich dafür, die Fakten zu vertuschen, statt die Integrität des Sports zu schützen."

Massa ist "entschlossener und zuversichtlicher denn je"

"Sie haben alles versucht, um die Klage zu stoppen, aber unser Kampf gilt der Gerechtigkeit. Und heute haben wir einen entscheidenden Schritt getan. Die Wahrheit wird im Prozess ans Licht kommen. Wir werden alles gründlich untersuchen. Jedes Dokument, jede Kommunikation, jedes Beweisstück, das die Verschwörung unter den Beklagten aufdeckt, wird vorgelegt werden."

"Ich bin entschlossener und zuversichtlicher denn je", betont Massa. "Wenn die ganze Wahrheit ans Licht kommt, wird Gerechtigkeit geschehen - für mich, für die Brasilianer, für die Tifosi, für alle Motorsportfans, die einen ehrlichen Sport verdienen, und für die Zukunft der Formel 1."

"Ich bin meinem juristischen Team zutiefst dankbar für seine brillante Arbeit und sein unerschütterliches Vertrauen, meiner Familie für ihre ständige Unterstützung und Gott, der mich immer geführt und meinen Glauben gestärkt hat. Wir werden gemeinsam bis zum Ende gehen!"