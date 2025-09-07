Defekt: Hülkenberg steigt in Monza vor dem Start aus

Für Nico Hülkenberg läuft es seit seinem sensationellen Podestplatz im Juli in der Formel 1 weiterhin nicht nach Wunsch. Der 38-Jährige konnte beim Großen Preis von Italien nicht starten, weil ein Defekt an seinem Sauber vorlag.

Das Team habe "ein technisches Problem" am Auto entdeckt, "das mit dem Hydrauliksystem zusammenhing. Dieses konnte nicht repariert werden, daher mussten wir das Auto aus dem Rennen nehmen", teilte Sauber mit.

Kurz bevor die Autos ihre Startpositionen einnahmen, hatte sich der Kommandostand bei Hülkenberg gemeldet. "Stell das Auto ab", hieß es knapp. "Oh nein, ist das euer Ernst?", funkte der Deutsche.

Hülkenberg hatte in diesem Sommer als Dritter in Silverstone völlig überraschend sein erstes Podest nach 15 Jahren in der Formel 1 eingefahren. Damals war es der Höhepunkt eines Trends: Schon in den Rennen zuvor war Hülkenberg immer wieder in die Punkte gefahren. Seither ging er allerdings durchgehend leer aus, das Wochenende in Monza ist das vierte in Folge, in dem er nichts Zählbares holt.