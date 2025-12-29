Deshalb mahnt Stefano Domenicali zur Geduld bei Film-Fortsetzung

Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali hat die Idee einer Fortsetzung des äußerst erfolgreichen Formel-1-Films gebremst und betont, wie wichtig es sei, dem ersten Teil zunächst Raum zur Entfaltung zu geben, bevor ein zweiter folgt. Die Hollywood-Produktion spielte weltweit mehr als 500 Millionen Euro ein.

Nun sagte Domenicali bei Sky: "Sag niemals nie. Wir arbeiten an einem Plan. Aber [der zweite Film] wird nicht zu früh kommen, damit der erste erst verdaut werden kann."

Der Film mit Brad Pitt und Damson Idris in den Hauptrollen wird dafür verantwortlich gemacht, das Wachstum der Serie in Nordamerika weiter beschleunigt zu haben - zusätzlich zu dem Boom, den die Netflix-Serie "Drive to Survive" ausgelöst hat. Deshalb meint Domenicali: "Der nächste Film muss glaubwürdig, authentisch und neu sein."

Formel-1-Fahrer mussten erst überzeugt werden

Eine Hürde muss die Fortsetzung aber nicht mehr nehmen: Die Formel-1-Fahrer sind nicht mehr skeptisch, sondern überzeugt davon - was nicht immer so war. Regisseur Joseph Kosinski erinnert sich: "Nachdem wir bei der Fahrerbesprechung mit den Fahrern gesprochen haben, haben sie die Idee angenommen und waren offen dafür, Cameo-Auftritte zu übernehmen."

Filmproduzent Tim Bampton ergänzt: "Rennfahrer sind extrem fokussierte, zielstrebige Persönlichkeiten. Aber dass Brad und Damson persönlich mit ihnen gesprochen haben und erklärt haben, dass sie da sind, um Können, Einsatz, Mut und Tapferkeit dieser Fahrer authentisch widerzuspiegeln, war enorm wichtig - und wurde sehr positiv aufgenommen."

Das Domenicali-Fazit zur Saison 2025

Ausdrücklich positiv fällt auch das Saisonfazit von Domenicali aus. Er spricht von einer "fantastischen Saison" mit viel "Wachstum" für die Formel 1: "Wir haben neue Fans gewonnen und ein großes Interesse vieler kommerzieller Partner erlebt, die den Wert unseres Angebots erkannt haben."

Dabei hebt Domenicali Weltmeister Lando Norris hervor und lobt dessen Eigenschaften: Norris sei "sehr positiv, jung und energiegeladen". Das verfange vor allem bei jungen Fans.