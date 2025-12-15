Drei Monate vor Saisonbeginn: Audi stellt Name und Logo vor

Drei Monate vor seinem Formel-1-Einstieg hat der deutsche Hersteller Audi den Namen und das Logo für sein Formel-1-Team offiziell vorgestellt. Das Audi-Werksteam firmiert demnach unter der Bezeichnung "Audi Revolut F1 Team" - benannt nach seinem Titelsponsor, dem britischen Fintech Revolut. Das neue Teamlogo vereint die bekannten vier Ringe von Audi sowie den Revolut-Schriftzug.

Für Audi-Geschäftsführer Gernot Döllner ist die Bekanntgabe ein "weiterer wichtiger Meilenstein auf unserem Weg in die 'Königsklasse' des Motorsports". Er sagt: "Name und Logo verleihen unseren Ambitionen eine klare Identität und spiegeln eine starke Vision und einen innovativen Spirit wider."

Audi-Teamchef Jonathan Wheatley hält die nun veröffentlichte Außendarstellung für ein "Symbol für die geballte Kraft unseres Teams" und für ein "Markenzeichen, das [...] das gesamte Projekt auflädt und unsere langfristigen Ambitionen für alle Beteiligten greifbar macht."

Audi will bis 2030 Weltmeister werden

Die langfristigen Ambitionen sind klar: Döllner sprach sie bei einer Präsentation in München offen aus, als er sagte, Audi wolle in der Formel 1 Schritt für Schritt vorankommen und zur Saison 2030 um den WM-Titel kämpfen.

Bei der angesprochenen Präsentation zeigte Audi erstmals eine Designstudie für sein Formel-1-Auto R26 mit einem Übergangsfarbdesign. Das finale Farbdesign will die deutsche Marke am 20. Januar 2026 in Berlin der Öffentlichkeit vorstellen. Audi verspricht ein "immersives Erlebnis", das die "Kernsäulen der Marke" präsentieren werde - "Klarheit, technische Intelligenz und Emotion".

Spätestens dann bekommt das neue Audi-Werksteam also ein "Gesicht", wie Projektleiter Mattia Binotto erklärt: "Die Vorstellung in Berlin wird der erste Moment sein, in dem wir erstmals alle als Team zusammenstehen."

Die Fahrerfrage bei Audi ist indes längst beantwortet: Die bisherigen Sauber-Fahrer Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg bleiben beim Rennstall mit Sitz in Hinwil in der Schweiz. Sauber hat die Formel-1-Saison 2025 mit 70 Punkten auf dem vorletzten Platz in der Konstrukteurswertung beendet.