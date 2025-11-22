Ecclestone-Zitat bei Piastri: Missgeschick oder brisanter Seitenhieb?

Ein von Oscar Piastri in den sozialen Netzwerken geteilter Inhalt hat am Rande des Grand Prix von Las Vegas 2025 für Aufsehen im Formel-1-Fahrerlager gesorgt. Denn Piastri teilte Zitate des ehemaligen Formel-1-Chefs Bernie Ecclestone, der McLaren eine Bevorzugung von Lando Norris unterstellt.

Auf der von Piastri geteilten Grafik ist zu lesen: "McLaren bevorzugt den englischen Fahrer Norris. Er verfügt für das Team über größere Starqualität und mehr Marketingpotenzial, hat eine stärkere Präsenz vor der Kamera und sorgt für mehr öffentliche Aufmerksamkeit. Deshalb ist er für McLaren wahrscheinlich die bessere Option." Das hatte Ecclestone kürzlich gegenüber Sport.de erklärt.

Ob Piastri diese Einschätzung teilt, ist unklar. Die Grafik erschien jedoch kurzzeitig auf seinem Social-Media-Account, ehe sie rasch wieder gelöscht wurde. Sie war aber lange genug online, um aufzufallen. Was also steckt dahinter?

Piastri bespielt seine Social-Accounts gar nicht selbst

Laut PlanetF1.com war es schlicht ein Versehen und Piastri selbst hat nichts damit zu tun, weil er sich gar nicht selbst um seine Social-Media-Aktivitäten kümmert, sondern ein Team um Manager Mark Webber damit betraut hat. Piastri wird von diesem Team lediglich darüber informiert, was auf seinen Kanälen gepostet wird, damit ihn die Inhalte bei Nachfragen nicht überraschen.

Dieses Mal dürfte Piastri jedoch überrascht worden sein - ebenso wie die Person aus seinem Social-Team, die den Inhalt versehentlich auf Piastris Account teilte und sofort wieder runternahm. Doch bei einem Account mit über fünf Millionen Followern fällt jedes noch so kleine Missgeschick auf.

Erschwerend hinzu kommt die aktuelle Situation von Piastri in der Formel-1-Fahrerwertung 2025: Nach der Sommerpause führte der australische Rennfahrer komfortabel vor McLaren-Teamkollege Norris, doch danach kippte der WM-Titelkampf - und jetzt ist Norris vorne.

Nicht nur WM-Außenseiter Max Verstappen bezeichnet Piastris Formabsturz als "sehr bizarr", auch andere Personen im Formel-1-Umfeld sind irritiert: Sie können sich nicht erklären, warum Piastri auf einmal chancenlos ist gegen Norris, der seinerseits zu Hochform aufgelaufen ist - und vermuten eine Ungleichbehandlung Piastris, ähnlich wie Ecclestone. In dieser Situation war das versehentliche Posting vor allem eines: höchst unglücklich.