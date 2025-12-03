Ein Spot beim Super Bowl: Cadillac zeigt Formel-1-Auto

Maximale Aufmerksamkeit für den Neuling: Cadillac wird im Rahmen des Super Bowl für seinen Einstieg in die Formel 1 werben. Der Rennstall nutzt das Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL am 8. Februar in Santa Clara für die Präsentation der Lackierung, in einem der kostspieligen Werbespots während der TV-Übertragung werden die Boliden des neuen US-Teams erstmals zu sehen sein. Die Formel-1-Saison 2026 beginnt am 8. März in Melbourne.

"Der Super Bowl ist eine der seltenen Gelegenheiten amerikanischer Kultur, in der Sport, Unterhaltung und Storytelling zusammenkommen", sagte Cadillacs Formel-1-Leiter Dan Towriss: "Wir sind stolz auf unser amerikanisches Erbe und möchten uns auf eine Weise präsentieren, die mutig, innovativ und unverkennbar unser Eigen ist."

Cadillac, Marke des US-Herstellers General Motors, kommt im neuen Jahr als elftes Team in die Formel 1. Die Routiniers Valtteri Bottas (Finnland) und Sergio Perez (Mexiko) werden in den Cockpits sitzen. Zunächst werden die Boliden von Ferrari-Motoren angetrieben, ab 2029 will General Motors die Power Unit selbst bauen.