"F1: The Movie" erhält zwei Golden-Globe-Nominierungen für 2026

Der Formel-1-Blockbuster "F1: The Movie" von Regisseur Joseph Kosinski mit Brad Pitt in der Hauptrolle darf sich über zwei Nominierungen für die Golden Globes 2026 freuen. Der Film wurde in den Kategorien "Cinematic and Box Office Achievement" sowie für die beste Filmmusik (Best Original Score - Motion Picture) berücksichtigt.

In der Kategorie "Cinematic and Box Office Achievement" tritt F1 gegen Avatar: Fire and Ash, KPop Demon Hunters, Mission: Impossible The Final Reckoning, Sinners, Weapons, Wicked: For Good und Zootopia 2 an.

Auch die Filmmusik von Hans Zimmer schaffte es in die Endauswahl. Sie konkurriert mit Alexandre Desplat für Frankenstein, Ludwig Goransson für Sinners, Jonny Greenwood für One Battle After Another, Kangding Ray für Sirat und Max Richter für Hamnet. Die Verleihung der Golden Globes 2026 findet am 11. Januar statt.

Erfolgreichster Film von Brad Pitt

Seit dem Kinostart im Juni 2025 hat F1 weltweit über 600 Millionen US-Dollar eingespielt. Damit ist es der erfolgreichste Film in der Karriere von Brad Pitt. Produziert wurde der Film von Jerry Bruckheimer. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton war als Executive Producer beteiligt.

Die Handlung folgt dem nomadisch lebenden Fahrer Sonny Hayes, gespielt von Pitt, der in die Formel 1 zurückkehrt, um das kriselnde Team APXGP zu unterstützen. An seiner Seite fährt Rookie Joshua Pearce, dargestellt von Damson Idris.

Zur weiteren Besetzung gehören Kerry Condon als Technische Direktorin Kate McKenna, Javier Bardem als Teamchef Ruben Cervantes, Tobias Menzies als Vorstandsmitglied Peter Banning und Kim Bodnia als Teamchef Kaspar Smolinski. Gedreht wurde unter anderem an realen Formel-1-Wochenenden, wodurch zahlreiche Fahrer und Teammitglieder im Film auftauchen.

Ideen für eine Fortsetzung gibt es schon

Nach dem überwältigenden Erfolg des Films laufen bereits Gespräche über eine mögliche Fortsetzung. Produzent Bruckheimer bestätigte im November erste Treffen mit Hamilton. Zu Forbes sagte er: "Wir haben uns vor ein paar Wochen mit Lewis Hamilton getroffen und begonnen, über einige Ideen zu sprechen."

Weiter erklärte er: "Wir sind gerade in London und haben den Film in den vergangenen drei Nächten jeweils zweimal gezeigt. Das Publikum ist begeistert. Meine erste Frage lautet immer: Wie viele von euch haben diesen Film noch nicht gesehen? 80 Prozent heben die Hand und es ist unglaublich."

"Die anderen 20 Prozent haben ihn bereits mehrfach gesehen. Viele, die den Film vorher nicht sehen wollten, sagen dann: 'Oh, das ist eigentlich nicht mein Genre.' Doch es ist euer Genre. Der Film ist emotional, macht Spaß und bietet einen großartigen Abend im Kino", so Bruckheimer weiter.