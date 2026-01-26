Formel 1: Audi holt Briten Slater ins Junioren-Programm

Das Formel-1-Werksteam Audi hat den ersten Fahrer für sein neu aufgelegtes Junioren-Programm verpflichtet. Wie der Rennstall am Montag verkündete, schließt sich das 17 Jahre alte britische Top-Talent Freddie Slater dem Förderprogramm für Nachwuchspiloten an. 2026 wird Slater zunächst für Trident Motorsport in der Formel-3-Meisterschaft antreten.

Audi bezeichnete die Verpflichtung in einer Mitteilung als "ersten konkreten Schritt in der langfristigen Strategie des Teams, zukünftige Formel-1-Stars zu entdecken und zu fördern." Allan McNish, bei Audi Direktor des Junioren-Programms, sieht in Slater "immenses Potenzial für einen zukünftigen Star." Der Fahrer nannte die Aufnahme ins Audi-Programm eine "unglaubliche Ehre".

Slater blickt auf eine erfolgreiche Kart-Karriere mit Europa- und Weltmeisterschaftstiteln zurück. Auch im Formelsport hat er bereits Erfolge vorzuweisen, unter anderem mit dem Gewinn zweier Formel-4-Meisterschaften.