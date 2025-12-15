Formel 1: Audi-Teamvorstellung am 20. Januar in Berlin

Audi hat den nächsten kleinen Schritt auf dem Weg zum Einstieg in die Formel 1 zur Saison 2026 vollzogen. Das neue Werksteam verkündete am Montag den offiziellen Namen des Rennstalls ("Audi Revolut F1 Team") und nannte zugleich den Zeitpunkt der Teamvorstellung. Die Rennlackierung des Boliden und das visuelle Erscheinungsbild werden am 20. Januar in Berlin vorgestellt. Bei einem zusätzlichen öffentlichen Event am 21. Januar sollen auch Fans die Premiere vor Ort erleben können.

"Die Enthüllung des Namens und des Logos des Audi Revolut F1 Teams ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserem Weg in die Königsklasse des Motorsports", sagte Audi-CEO Gernot Döllner. Teamchef Jonathan Wheatley sprach ebenfalls von einem "wichtigen Meilenstein, der das gesamte Projekt auflädt und unsere langfristigen Ambitionen für alle Beteiligten greifbar macht."

Bereits im November hatte Audi das Design-Konzept für die Königsklasse präsentiert. Das Konzeptauto R26 war dort in Titan, Carbon-Schwarz und Rot gehalten, rot waren auch die Audi-Ringe. Der deutsche Hersteller, der das traditionsreiche Schweizer Sauber-Team übernimmt, verfolgt ambitionierte Ziele. Ab 2030 will man um den Weltmeistertitel kämpfen.

Die sportlichen Geschicke leiten der ehemalige Ferrari-Teamchef Mattia Binotto und der einstige Red-Bull-Mann Wheatley. Als Fahrer treten der deutsche Routinier Nico Hülkenberg (38) und das brasilianische Talent Gabriel Bortoleto (21) an. Der Saisonauftakt findet am 8. März im australischen Melbourne statt.