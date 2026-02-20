Formel 1: Ferrari und Leclerc Testsieger in Bahrain

Charles Leclerc und Ferrari haben am letzten Tag der Übungsfahrten in Bahrain ein Ausrufezeichen gesetzt - und gehen nun als Testsieger in die neue Saison der Formel 1. Der Monegasse drehte die schnellste Runde der Woche, in 1:31,992 Minuten lag er am Freitag klar vor Weltmeister Lando Norris im McLaren, Max Verstappen im Red Bull und Mercedes-Pilot George Russell. Damit wechselten sich die Topteams im Laufe der beiden Testwochen an der Spitze der Zeitentabelle ab.

Zu Beginn gab Mercedes recht klar den Ton an, auch McLaren und Ferrari fuhren dann aber vorne mit - und Red Bull wurde von der Konkurrenz gut zwei Wochen vor dem Saisonstart in Australien (8. März) ebenfalls schon als Favorit gehandelt. Zumindest stabil wirken alle großen Rennställe zu Beginn des neuen Reglements, auch das neue deutsche Werksteam Audi schlägt sich beachtlich. Nico Hülkenberg kam unter der Woche bereits bis auf gut eine Sekunde an die Bestzeiten der Topteams heran und lag damit im oberen Mittelfeld.

Die Rundenzeiten des Vorjahres erreicht die Formel 1 mit den neuen Boliden indes noch lange nicht. 2025 lag die Bestzeit bei den Tests in Bahrain bei 1:29,545 Minuten. Die Königsklasse geht in diesem Jahr mit komplett neuen Autos an den Start. Im neuen Hybridmotor wird fast die Hälfte der Leistung elektrisch generiert, die Boliden sind zudem kleiner und leichter und arbeiten mit veränderter Aerodynamik. Dass die Rundenzeiten zu Beginn eines Reglement-Zyklus über den vorherigen liegen, ist durchaus üblich. Die Fahrer übten bislang aber nicht nur Kritik an der Power-Unit sondern auch an der bislang noch niedrigeren Kurvengeschwindigkeit.