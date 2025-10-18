Formel-1-Sprint Austin: Beide McLaren nach Kollision in Kurve 1 raus!

Der Formel-1-Sprint am USA-Wochenende auf dem Circuit of The Americas in Austin war für das McLaren-Team bereits nach wenigen Metern beendet. Während Polesetter Max Verstappen (Red Bull) den Start gewann und als Erster in die erste Kurve einbog, kam es direkt dahinter zur Kollision zwischen Oscar Piastri und Lando Norris.

Ausgelöst wurde die Berührung der beiden McLaren-Piloten dadurch, dass der von P4 gestartete Nico Hülkenberg (Sauber) mit Piastri kollidierte, woraufhin Piastris Auto jenes von Norris traf. Norris war auf der Außenbahn und funkte "Jemand hat mich rausgerissen. Ich bin out."

Aber auch für WM-Spitzenreiter Piastri war der Sprint direkt zu Ende. Gleiches gilt für Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso, der ebenfalls verwickelt wurde. Indes konnte Hülkenberg nach Dreher seine Fahrt fortsetzen.

Die erste Reaktion von McLaren-Boss Zak Brown zur Startkollision lautet: "Das war schrecklich. Keiner unserer beiden Fahrer hatte Schuld."