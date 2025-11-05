Formel-1-Titel: Ecclestone tippt auf Verstappen

Der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone (95) setzt in dem sich zuspitzenden WM-Kampf der Königsklasse auf Titelverteidiger Max Verstappen - obwohl der Niederländer bei nur noch vier ausstehenden Grands Prix 36 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Lando Norris hat und 35 auf Oscar Piastri (beide McLaren).

"Ich glaube, Max wird gewinnen und es wieder schaffen. Er hat das Spezielle, das Außergewöhnliche", sagte Ecclestone vor dem Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo (Sonntag, 18.00 Uhr MEZ/Sky) im Interview mit RTL/ntv/sport.de. Dort könnte "das Wetter wechselhaft werden, auch mit Regen. Verstappen wird das dort gut machen."

Norris und Piastri seien "gut, das Auto ist super, aber Verstappen ist der Besondere, der beste Racer, kein Politiker, sondern ein echter Rennfahrer", sagte Ecclestone. In der Vorsaison zeigte der 28-Jährige in Sao Paulo eine seiner beeindruckendsten Leistungen, im Regen-Chaos raste er von Startplatz 17 zum Sieg und fügte dem späteren Vizeweltmeister Norris eine herbe Niederlage zu.

In diesem Jahr ist der fünfte Titel nacheinander für Verstappen nach einer Aufholjagd in den vergangenen Wochen weiter möglich. "Wir glauben daran. Wir haben den Willen und eine kleine Chance", hatte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko zuletzt gesagt: "2010 haben wir es im letzten Rennen geschafft. 2012 auch. Und 2021 ist Verstappen in der letzten Runde Weltmeister geworden. Max hat schon einige besondere Leistungen erreicht, aber wenn er diese Aufholjagd schafft, wäre das besonders sensationell."

Nach Brasilien, wo auch ein Sprint gefahren wird, stehen noch die Rennwochenenden in Las Vegas (22. November) und Katar (30. November) sowie das Saisonfinale in Abu Dhabi (7. Dezember) auf dem Programm.