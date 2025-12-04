Formel 1: Toyota wird Titelsponsor bei Haas

Toyota wird in der kommenden Saison noch sichtbarer in der Formel 1. Ab 2026 wird der japanische Hersteller Titelsponsor des Haas-Teams, das teilten beide Seiten am Donnerstag vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi mit. Offiziell wird der US-Rennstall dann als TGR Haas F1 Team geführt, Toyota Gazoo Racing ist die Motorsport-Abteilung des Unternehmens. Eine technische Partnerschaft zwischen Haas und Toyota besteht bereits seit 2024.

In diesem Rahmen liefert Toyota seither "Design-, Technik- und Fertigungsdienstleistungen", das teilte das Team damals mit. Zudem baute Haas mithilfe von Toyota ein TPC-Programm ("Testing of Previous Cars") auf, in dessen Rahmen Testfahrten mit älteren Boliden möglich sind.

Immer wieder wird auch über eine vollwertige Rückkehr Toyotas in die Königsklasse spekuliert, zur Einführung des neuen Antriebs 2026 bewahrheitete sich dies aber noch nicht. Die Japaner waren von 2002 bis 2009 mit einem eigenen Team in der Formel 1 aktiv und kamen in dieser Zeit auf 13 Podiumsplätze, blieben aber ohne Sieg. Im Cockpit saßen unter anderem Ralf Schumacher (2005 bis 2007) und Timo Glock (2008 bis 2009), beide standen je dreimal auf dem Treppchen.