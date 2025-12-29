Formel-1-Zuschauer 2025: Zwölf Strecken melden Rekordwerte

Die Formel 1 hatte in der Saison 2025 über 5,7 Millionen Vor-Ort-Besucher an den Rennstrecken. Das geht aus den veröffentlichten Zuschauerzahlen der einzelnen Grands Prix hervor.

Dabei handelt es sich nicht um 5,7 Millionen individuelle Besucher: Die Formel 1 und andere Mehrtagesveranstaltungen zählen Besucher pro Veranstaltungstag und addieren diese Werte zu einem theoretischen Gesamtpublikum, das teilweise deutlich über der realen Tageskapazität der Veranstaltungsorte liegt.

Spitzenreiter bei dieser Zählweise war schon in den Vorjahren Silverstone. Das "Home of British Motor Racing" hat diesen Titel in der Formel 1 verteidigt und erstmals eine halbe Million Wochenendbesucher gemeldet. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Melbourne und Mexiko-Stadt mit 465.000 beziehungsweise 401.000 Zuschauern.

Imola wächst am stärksten

Bemerkenswert an dieser Statistik ist: Silverstone und Melbourne belegen mit ihren 2025er-Zahlen zwei Positionen in den Top 10 der bestbesuchten Formel-1-Veranstaltungen der vergangenen Jahre - mit Silverstone als der klaren Nummer eins.

Mit einem Zuwachs um 20.000 im Vergleich zum Vorjahr ist Silverstone beim Zuschauerwachstum jedoch nur die Nummer fünf im aktuellen Formel-1-Kalender: Singapur (+31.000), Monza (+34.000), Suzuka (+37.000) und Imola (+42.000) schnitten im Vorjahresvergleich allesamt noch besser ab. Insgesamt gewannen 14 von 24 Rennstrecken neue Zuschauer.

Leichte Verluste - und fünf Strecken ohne Zahlen

Während die Zuschauerzahlen in Miami (275.000) und Zandvoort (305.000) stabil blieben, gab es andernorts leichte Verluste: Zum Grand Prix von Ungarn kamen 10.000 Besucher weniger als 2024. In Mexiko-Stadt gingen die Zahlen um 3.500 zurück, in Spielberg um 2.000.

Insgesamt fünf Strecken legten jedoch gar keine Zahlen vor, darunter erstmals der Formel-1-Klassiker in Monaco sowie ebenfalls erstmals Las Vegas. Austin und Dschidda machten zum zweiten Mal in Folge keine Angaben zu den Zuschauerzahlen, Baku gar zum vierten Mal in Folge.

Deshalb fällt der rechnerische Vorjahresvergleich insgesamt negativ aus für die Formel 1: 2024 hatten die Veranstalter insgesamt 6,0 Millionen Vor-Ort-Fans vermeldet - inklusive 200.000 in Monaco und 306.000 in Las Vegas, die in der 2025er-Liste fehlen. Unterm Strich ergibt sich für die Formel 1 2025 somit tatsächlich ein Zuschauergewinn.

Zu den schwächsten Strecken im Formel-1-Kalender zählen weiterhin die arabischen Gastgeber: Abu Dhabi knackte als Saisonfinale zwar erstmals die Marke von 200.000 Zuschauern, doch Lusail und Sachir blieben mit 163.000 beziehungsweise 105.000 Vor-Ort-Besuchern deutlich hinter dem aktuellen Formel-1-Schnitt von rund 300.000 Zuschauern pro Wochenende zurück.