Hund Leo hilft: Leclerc mit Partnerin Saint-Mieux verlobt

Ein riesiges Herz aus roten Rosenblättern, verzierte Kekse und Hilfe von Hund Leo: Formel-1-Pilot Charles Leclerc und seine Partnerin Alexandra Saint-Mieux haben sich verlobt, das verkündete der 28-Jährige auf Instagram. Unter einen Beitrag mit mehreren Bildern von der Verlobung des Paares schrieb der Ferrari-Fahrer "Mr. & Mrs. Leclerc" und postete ein Ring-Emoji.

Wie zu sehen ist, hat Leclerc für das Ja-Wort offenbar auf tierische Hilfe gesetzt. "Dad wants to marry you" ("Papa will dich heiraten") stand auf einem schwarzen Hunde-Halsband. Leclerc und Saint-Mieux, die als Model und Influencerin tätig ist, halten den Langhaardackel zudem in den Armen und küssen ihn von beiden Seiten. Auf einem pinken Keks in Form eines Hundeknochens hieß es: "Mom said Yes" ("Mama hat Ja gesagt").

Wann Leclerc und Saint-Mieux heiraten werden, ist nicht bekannt.