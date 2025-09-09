Im Herbst 2025: Die Formel-1-Ausstellung kommt nach Deutschland

Die Formel-1-Ausstellung kommt nach Deutschland: Ab 22. Oktober 2025 können Fans in Oberhausen einzigartige Exponate aus 75 Jahren Formel-1-Geschichte bestaunen. Schauplatz dafür ist die Ausstellungshalle OBEX, wo bis September die Ausstellung "Die letzten Tage von Pompeii" gastiert.

"Es ist großartig, bereits das nächste Highlight ankündigen zu können", sagt Folkert Koopmans als Geschäftsführer von OBEX-Betreiber Scorpio Entertainment.

Er meint: "Die Formel-1-Ausstellung bietet alles, was man sich wünschen kann: Sportliche Höchstleistungen, faszinierende Technik, außergewöhnliche Protagonisten, dramatische Ereignisse und zahlreiche spannender Geschichten - die in dieser Ausstellung auf einzigartige Weise zum Leben erwachen."

Besondere deutsche Themen in Oberhausen

Zusätzlich zu den "Standardinhalten" der Ausstellung gibt es in Oberhausen einen Raum, der Deutschland gewidmet ist: den deutschen Fahrern wie Michael Schumacher, Sebastian Vettel oder Nico Rosberg und den traditionsreichen Rennstrecken wie Hockenheimring und Nürburgring, aber auch dem deutschen Silberpfeil-Team Mercedes.

Ergänzt wird die Formel-1-Ausstellung in Oberhausen von einem modernen Fahrsimulator, in dem Fans selbst eine schnelle Runde drehen können - allerdings nicht auf einer deutschen Strecke, sondern auf dem Red-Bull-Ring bei Spielberg in Österreich.

Was die Formel-1-Ausstellung bietet

Besucher sollten rund eineinhalb Stunden für den Besuch der Formel-1-Ausstellung einplanen. Sie erfahren auf über 3.000 Quadratmetern anhand von Bildern, Videos und Originalgegenständen einiges über die Historie der Rennserie und deren Persönlichkeiten, erhalten Einblicke in die Entwicklung der Formel-1-Autos und die modernen Sicherheitsstandards.

Oberhausen ist bereits die siebte Station der Formel-1-Ausstellung, die 2023 in Madrid (Spanien) ihr Debüt gegeben hat. Anschließend ging es weiter nach Wien (Österreich), Toronto (Kanada), London (Großbritannien), Buenos Aires (Argentinien) und Amsterdam (Niederlande).

Ausstellung ist ein Erfolg, Deutschland ein logischer Schritt

Laut Emily Prazer, kommerzielle Leiterin der Formel 1, war die Ausstellung bisher ein "großer Erfolg an allen Standorten". Daran will die Rennserie in Oberhausen anknüpfen.

Prazer erklärt: "Deutschland ist ein wesentlicher Bestandteil der Formel-1-Geschichte, mit legendären Rennstrecken wie dem Nürburgring und großartigen Champions wie Michael Schumacher und Sebastian Vettel, deren Vermächtnis wir noch heute wahrnehmen."

"Wir können es kaum erwarten, dass die Fans in Deutschland tiefer in die Formel 1 eintauchen und mehr über den Sport erfahren, den sie lieben."

Details zur Formel-1-Ausstellung in Oberhausen

Der Ticketvorverkauf für die Formel-1-Ausstellung in Oberhausen beginnt am 15. September 2025. Erwachsene zahlen ab 26,90 Euro für den Eintritt, Kinder ab 14,90 Euro.

Wann die Ausstellung in Oberhausen endet, wurde bislang nicht kommuniziert.