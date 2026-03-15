Kein Start in China: Beide McLaren mit Technik-Problemen

Formel 1 ohne Weltmeister: Für Lando Norris und das gesamte McLaren-Team war der Große Preis von China am Sonntag schon vor dem Start beendet. Norris und auch sein Teamkollege Oscar Piastri mussten aufgrund von technischen Defekten passen, McLaren meldete mit Blick auf Norris' Boliden Probleme mit der Elektronik. Der Engländer schaffte es gar nicht erst in die Startaufstellung, Piastri musste von dort zurück in die Garage geschoben werden.

"Leider haben wir bei beiden Autos unterschiedliche Probleme festgestellt", teilten die Team-Weltmeister mit: "Wir werden nun daran arbeiten, sie zu identifizieren." Norris berichtete bei Sky von einem "frustrierenden" Tag, "die Jungs haben versucht, das noch hinzukriegen, aber es hat nicht geklappt. Ich habe mich aufgewärmt und war bereit." Etwa eine Stunde vor dem Start seien die Probleme an seinem Auto entdeckt worden, "das ist erste Mal in der Formel 1, dass ich nicht starten kann".

McLaren hat damit einen echten Fehlstart in die neue Saison mit dem veränderten Motoren-Reglement hingelegt. Beim Saisonauftakt in Australien eine Woche zuvor war Piastri schon auf der Installationsrunde durch einen Unfall ausgeschieden, Norris wurde Fünfter.