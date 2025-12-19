Lewis Hamilton 2008 und Lando Norris 2025: Erstaunliche Parallelen

Lewis Hamilton und Lando Norris haben mehr gemeinsam als nur die englische Staatsbürgerschaft. Denn jetzt sind sie beide Formel-1-Weltmeister. Verblüffend daran ist jedoch vor allem, wie viele Parallelen es auf dem Weg zum jeweils ersten Titelgewinn von Hamilton und Norris gibt.

Es beginnt schon bei der Ausgangslage: Hamilton und Norris fahren in ihrem ersten Titeljahr für McLaren, also für das britische Traditionsteam mit neuseeländischem Gründer, das in der Vergangenheit bereits Weltmeister wie James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna und Mika Häkkinen hervorgebracht hat. Beide bringen nach einer mehrjährigen "Durststrecke" den ganz großen Erfolg zu McLaren zurück.

Die Titelsaison beginnt für beide vielversprechend: Hamilton entscheidet 2008 den Grand Prix von Australien in Melbourne genauso für sich wie 2025 Norris - und jeweils am 16. März. Beide führen also bereits nach dem ersten Rennen des Jahres die Fahrerwertung an.

Siege bei zwei großen Klassikern

Auf den zweiten Saisonsieg müssen Hamilton und Norris jeweils gut zwei Monate warten. Dann stellt sich für beide der nächste Erfolg ein - und was für einer: Hamilton und Norris gewinnen je am 25. Mai den Grand Prix von Monaco, eines der "Kronjuwelen" im Formel-1-Kalender. Für beide ist es der erste Sieg beim Klassiker im Fürstentum.

Der Sommer bringt für Hamilton und Norris eine Wende im WM-Titelkampf: Beide haben die WM-Führung verloren und befinden sich in der Rolle des Jägers. Beiden gelingt dann jedoch eine Aufholjagd.

Die vorläufige Krönung dieser Aufholjagd ereignet sich wenige Wochen nach Monaco: 2008 siegt Hamilton erstmals bei seinem Heimrennen in Silverstone, 2025 tut es ihm Norris gleich - am 6. Juli und vor sehr vielen britischen Formel-1-Fans auf den Tribünen.

Weltmeister im letzten Rennen

All das bringt Hamilton und Norris beim Saisonfinale in die Ausgangslage, erstmals Weltmeister werden zu können. Beide gehen mit Vorsprung in das letzte Rennen - und beide schaffen es denkbar knapp, sich in der WM-Gesamtwertung durchzusetzen: Hamilton 2008 um einen Punkt gegen Felipe Massa im Ferrari, Norris 2025 um zwei Punkte gegen Max Verstappen im Red Bull.

Den Schlusspunkt setzen beide wieder gemeinsam: Jeweils am 12. Dezember werden sowohl Hamilton als auch Norris im Rahmen der Gala des Automobil-Weltverbands (FIA) offiziell als Weltmeister bestätigt und erhalten den WM-Pokal.