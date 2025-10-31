Marko glaubt an Verstappen - und hofft auf Regen in Sao Paulo

Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko glaubt an die Fortsetzung der Aufholjagd von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und hat für den kommenden Großen Preis von Brasilien (9. November) eine klare Wetter-Präferenz. "In Brasilien haben wir schon mehrfach Wunderleistungen geschafft", sagte Marko im Interview mit RTL/ntv: "Wenn Regen kommt, steigen unsere Chancen, vor beiden McLaren zu sein."

Vier Rennen vor Saisonende führt McLaren-Pilot Lando Norris (357 Punkte) die Fahrer-WM knapp vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri (356) an. Weltmeister Verstappen (321) ist Dritter. In der Vorsaison zeigte der Niederländer in Sao Paulo eine seiner beeindruckendsten Leistungen, im Regen-Chaos raste er von Startplatz 17 zum Sieg und fügte dem späteren Vize-Weltmeister Norris eine herbe Niederlage zu.

In diesem Jahr ist der fünfte Titel nacheinander für Verstappen nach einer Aufholjagd in den vergangenen Wochen weiter möglich. "Wir glauben daran. Wir haben den Willen und eine kleine Chance", sagte Marko: "2010 haben wir es im letzten Rennen geschafft. 2012 auch. Und 2021 ist Verstappen in der letzten Runde Weltmeister geworden. Max hat schon einige besondere Leistungen erreicht, aber wenn er diese Aufholjagd schafft, wäre das besonders sensationell."

Im Duell mit dem McLaren-Duo sieht Marko das Red-Bull-Team im Vorteil - vor allem wegen der Fairness-Regeln unter den Papaya-Piloten: "Bei McLaren zeigt Piastri plötzlich Nerven und Norris kommt in Hochform. Er ist im Moment der Nervenstärkere. Aber die beiden sind ja schon häufiger aneinandergeraten. Das könnte noch entscheidend werden. Das zeigt, welcher Druck auf den Fahrern im WM-Endspurt lastet."