Neuer Angriff: Hamilton ist "glücklich wie ein Kind"

Neue Saison, neuer Angriff: Nach der völlig verkorksten Vorsaison peilt Rekordweltmeister Lewis Hamilton (41) in dieser Saison seinen ersten Titel mit Ferrari an. "Mein Ziel im letzten Jahr war es, mit Ferrari die Weltmeisterschaft zu gewinnen - das ist mir nicht gelungen. Das bedeutet aber nicht, dass ich es nicht schaffen kann", sagte der Brite vor dem ersten Rennen der Saison am Sonntag in Australien (05.00 Uhr/Sky) im Interview mit der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera.

Im Gegensatz zum Vorjahr, als Hamilton in der WM-Wertung am Ende nicht über Platz sechs hinauskam, sei der neue Ferrari viel besser auf seinen Fahrstil ausgerichtet. Im SF-26 steckt "auch ein Stück meiner DNA, und das begeistert mich", sagte er: "Als wir das neue Auto präsentiert haben, fühlte ich mich glücklich wie ein Kind."

Und so sieht Hamilton sich selbst als auch die Scuderia gut gerüstet für die Jagd nach Weltmeister Lando Norris (McLaren). Er gehe "besser vorbereitet in diese Weltmeisterschaft als 2025", sagte er. Und: "Ferrari ist eine Einheit."

Die Tifosi sehnen sich seit Jahren nach einem großen Triumph des Traditionsrennstalls. Seit 2007 in der Fahrerwertung mit Kimi Räikkönen und 2008 bei den Konstrukteuren wartet Ferrari bereits auf einen WM-Titel.