Norris holt Pole Position in Las Vegas vor Verstappen

Lando Norris hat sich im chaotischen Qualifying von Las Vegas die Pole Position fürs drittletzte Saisonrennen der Formel 1 gesichert. Der WM-Führende aus England setzte sich im McLaren bei äußerst schlechten Bedingungen mit Regen und Kälte vor Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) und Carlos Sainz (Spanien/Williams) durch.

"Es war unglaublich stressig. Ich wusste nicht, ob jemand noch eine Runde zusammenbekommen würde nach mir. Es ist so rutschig und schwierig", sagte Norris: "Das Team hat einen super Job gemacht, es schmeckt besonders süß und gut." Verstappen, der noch auf den WM-Titel hofft, sagte: "Im Nassen macht es keinen Spaß, normalerweise mag ich das, aber hier ist es wie auf Eis. Es dauert länger, die Reifen ins Fenster zu bekommen. Es hat einfach nicht gelangt, um den ersten Platz zu kämpfen."

Norris' Teamkollege Oscar Piastri kassierte einen Dämpfer im Titelrennen. Der Australier wurde nur Fünfter. Für Norris war es die siebte Pole des Jahres und die 16. seiner Karriere. Vor dem 22. von 24 Saisonrennen am Sonntag (5.00 Uhr/Sky) führt Norris in der WM mit 24 Punkten Vorsprung auf Piastri und 49 auf Verstappen.

"Es gab ein paar Dinge vom Ablauf her, die nicht so geklappt haben, wie ich es mir gewünscht hätte. Es war mehr drin", sagte Piastri, der bei seiner letzten Runde zunächst wegen einer Gelben Flagge das Tempo verringern musste und sich dann selbst einen Fehler bei der Einfahrt in Kurve 14 leistete. "Ich glaube dennoch, dass wir ein gutes Rennen haben können", fügte er an.

Eine weitere große Enttäuschung erlebte Lewis Hamilton im Ferrari: Der Rekordweltmeister, dessen erste Saison bei der Scuderia überhaupt nicht nach Plan verläuft, schied bereits im ersten Teil des Qualifyings aus und wird vom letzten Platz aus starten müssen. Der Deutsche Nico Hülkenberg (Emmerich) fuhr im Sauber den elften Startplatz ein.