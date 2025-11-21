Norris mit Problemen zum Auftakt in Las Vegas

WM-Favorit Lando Norris hat zum Auftakt des drittletzten Formel-1-Wochenendes in Las Vegas einige Probleme offenbart. Bei ungewöhnlich niedrigen Temperaturen in Nevada wurde der Engländer im McLaren nur Sechster, sein Rückstand zu Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) an der Spitze betrug mehr als viereinhalb Zehntelsekunden. Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) belegte den vierten Platz, er war damit der schnellste der drei verbliebenen Kandidaten auf den Titel.

Norris' Teamkollege Oscar Piastri (Australien), ebenfalls noch mit Titelchancen, fuhr auf den achten Platz. McLaren verwendete jedoch erst zum Ende der ersten Trainingssession die weichen Reifen, die die besten Rundenzeiten garantieren. Hinter Leclerc, der in 1:34,802 Minuten nicht zu schlagen war, folgten Alexander Albon (Thailand/Williams) und Verstappens Teamkollege Yuki Tsunoda (Japan). Nico Hülkenberg (Emmerich) belegte im Sauber den 18. Platz.

Bei Asphalttemperaturen von knapp 18 Grad hatten die Teams Probleme, die Reifen aufzuwärmen. Anders als in den Tagen zuvor regnete es nicht, viele Fahrer rutschten dennoch in den Kurven. Insbesondere bei McLaren schien die Abstimmung noch nicht zu stimmen. Auch in Norris' schnellster Runde lief nicht alles rund, entsprechend deutlich war sein Rückstand. Ab 5.00 Uhr deutscher Zeit (Sky) bietet sich im zweiten freien Training die nächste Chance, das Setup zu verbessern.

Norris hatte bereits eingangs des Wochenendes die Erwartungen gedämpft, Las Vegas sei in den vergangenen zwei Jahren "definitiv das härteste Rennen überhaupt" gewesen. Auf dem Weg zu seinem ersten Titel hat der 26-Jährige alle Trümpfe in der Hand. Er führt mit 23 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Piastri, Verstappen folgt mit 49 Punkten Rückstand.