Norris schlägt Piastri - Verstappen enttäuscht

WM-Spitzenreiter Lando Norris hat sich den ersten Startplatz für den Formel-1-Sprint in Brasilien gesichert und damit seine Konkurrenten im Titelrennen distanziert. Der McLaren-Pilot war am Freitag in Sao Paulo schneller als sein Teamkollege Oscar Piastri, der Dritter wurde - für Weltmeister Max Verstappen reichte es nur zu Rang sechs. Dem seit Monaten so starken Red-Bull-Piloten droht damit schon im Kurzrennen am Samstag ein deutlicher Rückschlag im Kampf um seinen fünften Titel in Serie.

An der Spitze des WM-Klassements trennt Norris und Piastri nur ein Punkt, Verstappen liegt nach einer Aufholjagd seit der Sommerpause noch 36 Zähler zurück. Im Sprint am Samstag (15.00 Uhr MEZ/Sky) geht es zunächst um bis zu acht WM-Punkte.

Zwischen Norris und Piastri schob sich Kimi Antonelli im Mercedes als Zweiter. Auf Punkte darf Nico Hülkenberg hoffen, der als Zehnter starten wird. Am Samstag könnten allerdings völlig andere Verhältnisse herrschen als am trockenen Freitag: Über Nacht soll Regen aufkommen, der bis zum Samstagmorgen immer stärker wird und die nationalen Behörden bereits zu einer Wetterwarnung veranlasste. Ob der Sturm bis zum Sprint abziehen wird, ist unklar.

Das Qualifying zum Grand Prix soll am Samstag um 19.00 Uhr deutscher Zeit stattfinden, das Hauptrennen steigt am Sonntag (18.00 Uhr/jeweils Sky).