Offiziell: Helmut Marko hört auf als Red-Bull-Berater

Es hatte sich nach dem Formel-1-Finale 2025 in Abu Dhabi bereits angedeutet, nun ist es offiziell: Helmut Marko hört auf. Der langjährige Motorsport-Berater von Red Bull beendet seine Tätigkeit zum Jahresende - auf eigenen Wunsch hin, wie es in der Pressemitteilung des Red-Bull-Konzerns heißt.

Marko sagte: "Dass wir in dieser Saison die Weltmeisterschaft nur knapp verpasst haben, hat mich tief berührt und mir verdeutlicht, dass nun der richtige Moment für mich gekommen ist, dieses sehr lange, intensive und erfolgreiche Kapitel persönlich zu beenden."

"Ich bin seit sechs Jahrzehnten im Motorsport tätig, und die vergangenen über 20 Jahre bei Red Bull waren eine außergewöhnliche und äußerst erfolgreiche Reise. Es war eine wundervolle Zeit, in der ich so vielen talentierten Menschen helfen und sie begleiten durfte. Alles, was wir gemeinsam erreicht und aufgebaut haben, erfüllt mich mit Stolz", so der 82-Jährige.

"Ich wünsche dem gesamten Team weiterhin viel Erfolg und bin überzeugt, dass es auch im nächsten Jahr wieder um beide Weltmeistertitel kämpfen wird."

Mintzlaff betont: Entscheidung ging von Marko aus

Oliver Mintzlaff als Geschäftsführer von Red Bull verabschiedete Marko mit warmen Worten und betonte: "Helmut kam mit dem Wunsch auf mich zu, seine Rolle als Motorsport-Berater zum Jahresende zu beenden. Nach einem langen und intensiven Gespräch wusste ich, dass ich seinen Wunsch respektieren musste, da ich den Eindruck gewann, dass die Zeit reif für ihn war, diesen Schritt zu gehen."

"Ich bedauere seine Entscheidung zutiefst, da er über mehr als zwei Jahrzehnte eine äußerst einflussreiche Persönlichkeit gewesen ist, und sein Abschied markiert das Ende einer außergewöhnlichen Ära. Auch wenn sein Abschied eine Lücke hinterlässt, respektieren wir seine Entscheidung und sind ihm dankbar für alles, was er für Red Bull geleistet hat."

Marko habe in den vergangenen über 20 Jahren "unvergleichliche Verdienste" für Red Bull im Motorsport erworben und habe durch "alle wesentlichen strategischen Entscheidungen" das Team Red Bull zu dem gemacht, was es heute ist "ein mehrfacher Weltmeister, ein Innovationsmotor und ein Eckpfeiler des internationalen Motorsports", so Mintzlaff. Marko habe dabei eine "entscheidende Rolle" gespielt.

Mintzlaff lobte vor allem Markos "Instinkt für außergewöhnliche Talente", mit denen Marko nicht nur bei Red Bull, sondern "in der Formel 1 insgesamt" einen "dauerhaften Eindruck" hinterlassen habe. Mintzlaff: "Namen wie Sebastian Vettel und Max Verstappen stehen stellvertretend für viele Fahrer, die entdeckt, gefördert und unter seiner Führung zum Erfolg geführt wurden."

"Seine Leidenschaft, seine Entschlossenheit, klare Entscheidungen zu treffen, und seine Fähigkeit, Menschen zu inspirieren, werden unvergessen bleiben. Helmut Marko wird uns sehr fehlen - sowohl persönlich als auch beruflich. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute - und dass er dem Team weiterhin eng verbunden bleibt."