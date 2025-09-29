Papst Leo staunt: Ferrari-Chef bringt ihm ein echtes Formel-1-Lenkrad

Papst Leo XIV. hat bei einer privaten Audienz im Vatikan ein Formel-1-Lenkrad erhalten, das Ferrari-Pilot Charles Leclerc in einem Rennen benutzt hat. Ferrari-Präsident John Elkann überreichte das Geschenk - und zusätzlich ein Modell des SF90 XX Stradale.

Ein von Rome Reports veröffentlichtes Video zeigt Elkann, begleitet von seiner Frau Donna Lavinia Borromeo, wie er das Lenkrad dem Papst übergibt und erklärte, dass es sich um ein Originalteil handelt.

"Ein Lenkrad ... also wirklich benutzt", sagte Elkann, während der Papst das Teil genauer betrachtete. "Man müsste es nur an ein Auto anschließen", fügte er hinzu und verwies auf das Schnellverschluss-System auf der Rückseite.

"Das ist also ein echtes Lenkrad aus einem echten Auto?", fragte der Papst.

"Es ist echt. Es wurde wirklich benutzt", bestätigte Elkann.

Anschließend übergab er das Modell des Ferrari SF90 XX Stradale, ein Fahrzeug, das Leclerc besitzt: "Damit es Sie an Ihre Leidenschaft für das Fahren erinnert", so Elkann.

Der Vatikan hat schon Ferrari-Geschenke

Ob die beiden Geschenke nach diesem Treffen öffentlich im Vatikan ausgestellt werden, ist unklar. Der Papst zeigte sich jedoch sichtlich erfreut. Doch es ist nicht das einzige Ferrari-Lenkrad im Vatikan:

Das von Michael Schumacher 2003 gefahrene Ferrari-Lenkrad ist im Kutschenpavillon (Padiglione delle Carrozze) zu sehen. Es trägt die Inschrift: "Il volante della F1 Campione del Mondo a Sua Santita Benedetto XVI, pilota della cristianita" ("Das Lenkrad des F1-Weltmeisters an Seine Heiligkeit Benedikt XVI., den 'Piloten des Christentums'"). Überreicht wurde es Papst Benedikt XVI. am 6. Dezember 2005 vom damaligen Ferrari-Präsidenten Luca di Montezemolo.

Außerdem erhielt Benedikt XVI. damals einen von nur 400 Ferrari Enzo, den er später versteigerte und dessen Erlös den Opfern des Tsunamis in Südostasien zugutekam.

Der Papst zeigt dem Ferrari-Chef sein Auto

Nach der Übergabe verließen die Beteiligten das Gebäude, wo Papst Leo dem Ferrari-Chef seinen Jeep zeigte - eine Marke, die wie Ferrari zum Stellantis-Konzern gehört, dessen Vorsitz John Elkann ebenfalls innehat.

Das Video verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und erhielt allein auf der Formel-1-Seite von Reddit 2000 "Upvotes".