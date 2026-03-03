Piero Ferrari hungrig: Maximaler Druck für Hamilton und Leclerc

Nur der Titel zählt: Superstar Lewis Hamilton und sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc gehen mit dem größtmöglichen Druck in die neue Formel-1-Saison. "Unser Ziel bleibt es", sagte Piero Ferrari, Sohn des legendären Firmengründers Enzo Ferrari, im Interview mit dem Corriere dello Sport, das "Maximum zu erreichen". Bei der Entwicklung des neuen Autos für die am kommenden Wochenende in Australien beginnende WM habe die Scuderia "großartige Arbeit" geleistet.

Der Traditionsrennstall gebe alles, um Hamilton und Leclerc bei der Jagd nach Weltmeister Lando Norris (McLaren) bestmöglich zu unterstützen. Jeder im Team erfülle im richtigen Moment seine Aufgabe, alles sei perfekt abgestimmt - dabei fühlt sich Piero Ferrari an das "Ballett in der Mailänder Scala" erinnert.

Seit 2007 in der Fahrerwertung mit Kimi Räikkönen und 2008 bei den Konstrukteuren wartet Ferrari bereits auf einen WM-Titel. In der Vorsaison reichte es in der Teamwertung nur zu Rang vier und in der Einzelwertung wurde Leclerc lediglich Fünfter vor Hamilton auf Rang sechs. "Denen, die mich fragen, ob jetzt die richtige Zeit für Ferrari gekommen ist, antworte ich, dass wir weiterhin mit all unserer Kraft für den Sieg kämpfen werden", sagte Ferrari.

Besonders Leclerc traut er viel zu. "Er holt aus jedem Auto zu jedem Zeitpunkt Leistung heraus. Für mich ist er eine feste Größe. Es fehlt nur noch die Genugtuung, ihn als Weltmeister zu sehen, denn er verdient es", sagte Piero Ferrari.