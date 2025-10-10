Prozess läuft: Was passierte wirklich zwischen Alex Palou und McLaren?

Der langjährige Streit zwischen IndyCar-Champion Alex Palou und McLaren wird seit dieser Woche vor dem High Court in Großbritannien verhandelt. Das Team aus Woking verklagt den IndyCar-Star auf mehr als 20 Millionen US-Dollar, weil er gegen seinen Vertrag verstoßen haben soll.

Hintergrund: Palou kündigte bereits im Sommer 2022, also vor inzwischen mehr als drei Jahren, seinen Wechsel innerhalb der IndyCar-Serie von Chip Ganassi Racing zu McLaren an. Ganassi pochte allerdings auf eine Option, um Palou bis zum Ende der Saison 2023 zu halten.

Nach mehreren Monaten der Verhandlungen einigten sich die Parteien darauf, dass Palou 2023 bei Ganassi bleiben, aber parallel als Test- und Entwicklungsfahrer für McLarens Formel-1-Team tätig sein würde. Demnach hätte Palou 2024 in McLarens IndyCar-Team wechseln sollen, womit der Streit beigelegt worden wäre.

Doch die Geschichte nahm noch eine weitere Wendung, da sich Palou Mitte 2023 entschied, 2024 doch bei Ganassi zu bleiben - mit der Begründung, er habe das Vertrauen in McLarens Fähigkeit verloren, ihm ein Formel-1-Cockpit zu verschaffen. McLaren verklagte Palou daraufhin wegen Vertragsbruchs.

Im Zuge des Gerichtsverfahrens legten beide Seiten nun weitere Details über die Umstände ihrer Trennung offen und streiten weiterhin über die Höhe der Schadensersatzforderungen. In seiner Zeugenaussage erklärte Palou, McLaren-Boss Zak Brown habe ihm Hoffnung gemacht, dass 2024 ein Platz im Formel-1-Team frei werden könnte.

"Während der Tests mit McLaren sagte Zak zu mir, er glaube, wir könnten das möglich machen, und dass er mir alle Vorbereitung geben würde, die ich brauche, um in die Formel 1 zu kommen", so Palou vor Gericht. Er betont: "Damals hielt ich ihn für aufrichtig."

Piastri-Verpflichtung änderte alles für Palou

Allerdings verpflichtete McLaren im Sommer 2022 den damaligen Alpine-Ersatzfahrer Oscar Piastri für die Saison 2023, während man den ursprünglich bis Ende 2023 laufenden Vertrag von Daniel Ricciardo vorzeitig auflöste.

Palou behauptet, Brown habe ihm versichert, dass Piastris Verpflichtung seine eigenen Chancen auf ein Formel-1-Cockpit nicht schmälern würde. Doch zu diesem Zeitpunkt habe er bereits gespürt, dass sich seine Gelegenheit in der Königsklasse zerschlug.

"Ich war mit Zak im Beaverbrook nahe dem McLaren Technology Centre essen", berichtet Palou und erklärt: "Zak sagte mir, es sei nicht seine Entscheidung gewesen, Oscar zu verpflichten. Das sei eine Entscheidung des damaligen Teamchefs Andreas Seidl gewesen."

"Zak sagte mir, Piastris Leistung würde im Hinblick auf 2024 mit meiner verglichen. Aus seiner Sicht sei meine Chance auf das Formel-1-Cockpit dadurch nicht beeinträchtigt", so Palou. "Aber ich wusste, dass sich alles geändert hatte. Von da an war ich eher bereit, in Zukunft bei Ganassi zu bleiben."

Anfang der Woche wies Brown die Anschuldigungen zurück, er habe Palou Zusicherungen über ein Formel-1-Cockpit gemacht. "Ich habe ihm erklärt, welche Möglichkeiten es in der Formel 1 geben könnte", so Brown. "Ich habe ihm nie gesagt, dass er in Betracht gezogen würde."

Als Palous Anwalt Nick De Marco Brown im Gerichtssaal beschuldigte, den Spanier hingehalten zu haben, antwortete Brown: "Ich habe Alex nie hingehalten. Ich habe ihm nie gesagt, dass er für 2023 in Betracht gezogen würde. Es gab nur eine gewisse Option auf einen Formel-1-Einstieg."

AlphaTauri-Chance für Palou geplatzt

Palou schilderte vor Gericht auch, wie er sich fühlte, als Formel-2-Champion Piastri als zweiter McLaren-Fahrer für 2023 verkündet wurde, noch bevor McLaren und Ganassi ihre Einigung für das kommende Jahr erzielt hatten.

"Ich war sehr enttäuscht, besorgt und wütend, dass McLaren einen anderen Rookie-Fahrer als mich verpflichtet hatte", so Palou. "Ich bat meine Agentur MIM [Monaco Increase Management], mit Zak zu sprechen und herauszufinden, was los war."

"Am 22. September sprachen sie mit Zak, und Zak sagte ihnen, sie bräuchten jemanden, der 2023 schnell sei. Aber das würde meine Chancen auf einen Formel-1-Einstieg nicht beeinträchtigen", erinnert sich Palou.

Der Spanier galt auch als mögliche Option bei AlphaTauri, als das heutige Racing-Bulls-Team 2024 einen neuen Fahrer suchte. Der vierfache IndyCar-Champion behauptete am Donnerstag, dass das Team aus Faenza nach einem privaten Gespräch zwischen Helmut Marko und Zak Brown jedoch das Interesse an ihm verloren habe.

"In den Medien gab es Gerüchte, dass AlphaTauri einen Formel-1-Fahrer suchte, und mein Name fiel dabei", so Palou, der berichtet: "Im Juni 2023 hatte ich ein Telefongespräch mit Helmut Marko."

"Helmut war offen dafür, mich fahren zu lassen, und fragte nach den Bedingungen für meine McLaren-Freigabe", erklärt er. "Zak hatte dann direkt bei Helmut angerufen, und offenbar sagte Helmut danach, er sei nicht mehr interessiert."

"Ich weiß nicht, was in diesem Gespräch passiert ist, aber es hat sicher nicht geholfen, denn plötzlich war Helmut nicht mehr interessiert", so Palou.

McLaren "in den Krisenmodus gestürzt"?

McLarens Anwalt Paul Goulding KC schilderte vor Gericht derweil die finanziellen Folgen von Palous Vertragsbruch. "McLaren wurde durch Herrn Palous vorsätzlichen Vertragsbruch in den Krisenmodus gestürzt", so Goulding.

"Seine unrechtmäßigen Handlungen sorgten für große Verunsicherung unter McLarens Sponsoren, deren Erwartungen über Nacht zunichtegemacht wurden", erklärt er und ergänzt: "McLaren musste kurzfristig einen Ersatzfahrer finden, aber es stand niemand von Palous Kaliber zur Verfügung."

"Sponsoren hielten nach Palous Kehrtwende Zahlungen zurück und machten deutlich, dass die Verträge neu verhandelt werden müssten", so Goulding. Palous Anwälte bestritten McLarens Darstellung jedoch als "stark übertrieben" und nannten die Forderung des Teams "einen schamlosen Versuch, Herrn Palou auszuquetschen".