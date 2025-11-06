"Brauchen Glück": Verstappen über Titelchancen

Weltmeister Max Verstappen fühlt sich im Titelkampf der Formel 1 weiterhin abhängig von höheren Mächten. "Wir brauchen wohl ein bisschen Glück", sagte der Red-Bull-Pilot am Donnerstag mit Blick auf seine Aufholjagd an den verbleibenden vier Rennwochenenden: "Ob es am Ende des Jahres reicht, das weiß ich nicht, aber viel zu verlieren habe ich nicht."

Vor dem Grand Prix in Brasilien am Sonntag (18.00 Uhr MEZ/Sky) hat Verstappen 36 Punkte Rückstand auf WM-Spitzenreiter Lando Norris im McLaren, auf dessen Teamkollegen Oscar Piastri fehlen 35. "Das ist immer noch eine ziemlich große Lücke", sagte der Niederländer: "Und so einfach ist es in dieser Saison nicht. Wir müssen jedes einzelne Wochenende alles richtig machen."

Verstappen hat es rechnerisch tatsächlich nicht selbst in der Hand - allerdings beinahe: Gewinnt er jedes der verbleibenden vier Rennen und zudem beide Sprints, dann macht er mindestens 30 Punkte auf die Spitze gut. Gelingt an diesem Wochenende in Sao Paulo also ein Erfolg mit etwas größerem Vorsprung auf die McLaren, dann könnte sich das Rechnen vielleicht schon lohnen.

Druck empfinde er in dieser Situation aber nicht, sagte Verstappen, der um seinen fünften WM-Titel in Serie kämpft: "Man muss auch realistisch sein mit Blick auf unsere Chancen in dieser Saison." In der ersten Jahreshälfte war Red Bull teilweise so unterlegen, dass Verstappen die WM bereits öffentlich abgehakt hatte.