"Eine Fahrt auf der Achterbahn": Pressestimmen zum Saisonstart

Nach dem turbulenten Saisonauftakt der Formel 1 in Australien schreibt die internationale Presse von einem "spektakulären Rennen", das Lust auf mehr macht. Eine Saison "reich an Wendungen" erwartet die italienische Zeitung La Stampa, und die englische Daily Mail glaubt, dass George Russell der Mann ist, den es zu schlagen gilt. Der SID hat internationale Pressestimmen zusammengestellt.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Der Große Preis von Australien bescherte den Silberpfeilen den erwarteten Triumph. Dennoch gelang es Ferrari, Mercedes das Leben schwer zu machen - eine gute Nachricht für die italienischen Fans."

Corriere dello Sport: "Ein spektakuläres Rennen in Australien eröffnet die neue Saison. Ferrari verneigt sich vor dem Doppelsieg von Mercedes, doch der dritte Platz von Leclerc gibt Maranello Anlass zur Hoffnung."

Corriere della Sera: "Die neue Ära der Formel 1 beginnt mit der Wiederherstellung der Mercedes-Herrschaft. Beim Saisonauftakt in Australien feierte Mercedes einen fantastischen Doppelsieg. Für die Silberpfeile war das Rennen jedoch kein Spaziergang."

La Stampa: "Eine Fahrt auf der Achterbahn - so lässt sich das erste Rennen der neuen Formel-1-Ära beschreiben, mit dem Gefühl, dass der Saisonstart reich an Wendungen sein wird."

ENGLAND

Daily Mail: "Der Sport stand angesichts der neuen Regeln auf dem Prüfstand, und das Geschehen war nicht so turbulent, wie viele befürchtet hatten. Es war kein schlechtes Rennen. Die vier Topteams Mercedes, Ferrari, Red Bull und McLaren sind in einer eigenen Liga. Doch als 'God Save the King' gespielt wurde, war es Russell, der jubelte. Und ein Lächeln auf seinem Gesicht verriet seinen eigenen Glauben daran, dass er der Mann ist, den es zu schlagen gilt, und dass dies wohl noch einige Zeit so bleiben wird."

The Sun: "George Russell setzte mit seinem Sieg beim turbulenten Großen Preis von Australien ein Ausrufezeichen in der neuen Ära der Formel 1. Der 28-jährige Brite bewies Nervenstärke, während der neue Mercedes unter dem neuen Reglement wie eine Rakete wirkte."

The Guardian: "Russell übernahm beim ersten Lauf der neuen Formel-1-Saison die vollständige Kontrolle, allerdings erst, nachdem Ferrari in der Anfangsphase einen spannenden und hart umkämpften Kampf geliefert hatte. Russells Auto ist Welten entfernt von den unberechenbaren und problematischen Wagen, mit denen das Team in der vorherigen Ground-Effect-Ära zu kämpfen hatte."

NIEDERLANDE

AD.nl: "Max Verstappen begrenzt den Schaden nach einem exzellenten Überholrennen. Wie erwartet, erwies sich Mercedes in Melbourne als zu stark."