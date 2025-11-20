"Härtestes Rennen": Norris vorsichtig vor Las Vegas

Auf dem Weg zu seinem ersten Weltmeistertitel in der Formel 1 warnt Lando Norris vor zu großen Erwartungen für das Rennen in Las Vegas. "In den vergangenen beiden Jahren war es definitiv das härteste Rennen überhaupt. Daher sind meine Erwartungen nicht so hoch wie in Mexiko und Brasilien, wo wir bereits einige Jahre gut performt haben", sagte der McLaren-Pilot, der in der WM 24 Punkte vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri (Australien) und 49 vor Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) liegt.

Norris hat die Trümpfe in der Hand, "natürlich bin ich hier, um zu gewinnen", betonte er: "Aber ich glaube, es wird komplizierter als in den letzten Rennen." Das Momentum spricht klar für ihn: Nach dem Rennen in Zandvoort lag er 34 Punkte hinter Piastri - doch Norris kämpfte sich zurück, verringerte den Rückstand Stück für Stück und ist nun kurz vor der Krönung.

"Ich muss mich jedes Wochenende aufs Neue daran anpassen, wie das Auto gefahren werden will. Es ist nie nur eine Sache, sondern eine Kombination aus vielen Dingen", sagte Norris. Er habe an seinen Abläufen gearbeitet, könne sich nun besser auf Training, Qualifying oder Rennen fokussieren. Das soll nun auch in Las Vegas helfen - einmal schied er dort aus, 2024 wurde er "nur" Sechster.