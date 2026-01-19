"Mit Reichweite kommt Verantwortung": Vettel erhält Umweltpreis

Seit einigen Jahren engagiert sich Sebastian Vettel (38) für den Umweltschutz, nun wird er dafür ein weiteres Mal ausgezeichnet. Der viermalige Formel-1-Weltmeister erhält den Perfect World Foundation Award für seine Bemühungen, "positive ökologische und soziale Veränderungen im Sport und darüber hinaus voranzutreiben", das teilte die gleichnamige Natur- und Tierschutzorganisation am Montag mit. "Mit Reichweite kommt Verantwortung", dieser Grundsatz habe Vettel geleitet.

Vettel hatte schon gegen Ende seiner aktiven Karriere damit begonnen, sich für Themen wie Klima- und Artenschutz einzusetzen und erkannte auch den darin angelegten Widerspruch. "Ich bin ein Teil des großen Ganzen, als Formel-1-Fahrer auch Teil des Problems, möchte aber eben auch Teil der Lösung sein", sagte er einmal. Seine Karriere beendete der Hesse Ende 2022, seither macht er sich nicht nur im Umfeld der Formel 1 weiterhin für Nachhaltigkeitsthemen stark.

"Das Thema des Perfect World Foundation Award 2026 ist der Sport, und Sebastian Vettel wird dafür geehrt, dass er gezeigt hat, wie Einfluss in der Welt des Sports genutzt werden kann, um Engagement und Maßnahmen für Umwelt und Biodiversität jenseits des Wettbewerbs zu inspirieren", sagte Ragnhild Jacobsson, CEO der Organisation.

Für seinen Einsatz erhielt Vettel 2023 bereits den Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises Sport, im Jahr 2024 ehrte ihn auch das Jugendkomitee des LupoLeo Awards. Vettel wird nun der 13. Preisträger der Perfect World Foundation sein, die Verleihung findet am 21. April in Schweden statt. Zu den bisherigen Preisträgern gehören der Tierfilmer und Naturforscher David Attenborough, die Primatenforscherin Jane Goodall, aber auch Schauspielerin Kristin Davis oder Sängerin Ellie Goulding.