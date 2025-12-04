"Würde mir gefallen": McLaren-Stars über mögliche Teamorder

Vor dem entscheidenden Rennen der Formel-1-Saison hat bei McLaren noch kein Gespräch über eine mögliche Teamorder stattgefunden. Das stellten Lando Norris und Oscar Piastri am Donnerstag vor dem Großen Preis von Abu Dhabi klar. Unter Umständen kann Piastri dem WM-Spitzenreiter Norris zum Titel verhelfen, obwohl er selbst mit Chancen ins Finale am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) geht.

Norris ist in jedem Fall Weltmeister, wenn er auf das Podest fährt, Piastri dagegen braucht möglichst einen Sieg und zudem schwache Ergebnisse von Norris und Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Ein mögliches Szenario daher: Verstappen führt das Rennen an, Piastri ist Zweiter, Norris nur Vierter - lässt Piastri sich dann hinter den Engländer zurückfallen, bringt er ihn aufs Podium.

"Wir haben nicht darüber geredet", sagte Norris: "Ganz ehrlich: Mir würde das natürlich gefallen, aber ich würde Oscar nicht darum bitten." Piastri selbst sagte wenig zu diesem Thema: "So lange ich nicht weiß, was von mir erwartet wird, kann ich nicht sagen, was ich tun würde."

Die Ausgangslage ist für die drei Titelkandidaten höchst unterschiedlich. Norris beschrieb den möglichen ersten WM-Titel als sein "Leben, darauf habe ich hingearbeitet. Es würde die Welt für mich bedeuten und für die Menschen, die mich immer unterstützt haben."

Für Verstappen dagegen wäre es bereits der fünfte WM-Pokal in Folge, "ich habe schon vier davon zu Hause", der nächste sei dann ein "Bonus" - zumal der Niederländer im Sommer bereits scheinbar aussichtslos zurücklag. "Ich habe nichts zu verlieren, ich genieße diese Phase nach der schwachen ersten Saisonhälfte", sagte Verstappen. Piastri indes sah im Sommer wie der Favorit aus, hat aber schwierige Wochen hinter sich. "Ich habe von uns am wenigsten zu verlieren", sagte der Australier.

Norris hat 12 Punkte Vorsprung auf Verstappen, 16 sind es auf Piastri. Der Sieg am Sonntag bringt 25 Punkte.