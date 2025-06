Russell beim Spielberg-Auftakt vorne - Nachwuchspilot stark

Mercedes-Pilot George Russell hat die Bestzeit beim Trainingsauftakt zum Grand Prix von Österreich gesetzt. Der 27-jährige Brite umrundete den Red Bull Ring in 1:05,524 Minuten am Freitagmittag am schnellsten. Hinter Russell reihten sich Weltmeister Max Verstappen im Red Bull und der WM-Führende Oscar Piastri ein. Der 19-jährige Alex Dunne im zweiten McLaren raste auf Platz vier.

Wirklich aussagekräftig waren die Zeiten allerdings nicht, viele Teams haben neue Teile mit nach Spielberg in die Steiermark gebracht und müssen diese zunächst erproben.

Lando Norris musste nach seinem selbst verschuldeten Unfall mit Teamkollege Piastri in Kanada zuschauen. Der Brite überließ seinen MCL39 McLaren-Nachwuchspilot Dunne, der an diesem Wochenende auch in der Formel 2 fährt. Ungewöhnlich ist solch ein Tausch mit einem Stammfahrer nicht, in dieser Saison müssen Etablierte laut Regelwerk an zwei Freitagen für Nachwuchsfahrer weichen.

Auch Charles Leclerc pausierte bei Ferrari für Formel-2-Pilot Dino Beganovic (18.). Teamkollege Lewis Hamilton konnte den Schweden mit Rang neun deutlich distanzieren. Der Emmericher Nico Hülkenberg verpasste mit einem verbessertem Unterboden an seinem Sauber als Zwölfter die Top 10. In Österreich jagt er seinem dritten Punkteergebnis in Folge hinterher.