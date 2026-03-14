Russell gewinnt Sprint in China

Viele Duelle, zahlreiche Überholmanöver - und am Ende jubelt erneut Mercedes: George Russell hat den ersten Sprint der jungen Formel-1-Saison in China gewonnen und den Silberpfeilen den nächsten Erfolg beschert. Der Engländer triumphierte in Shanghai vor den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc (Monaco) und Lewis Hamilton (England), die Mercedes zumindest in der ersten Phase des Sprints vor Probleme stellten.

"Es war ein spannendes Rennen, es ging viel hin und her. Lewis hat es mir anfangs sehr schwer gemacht " , sagte Russell und fügte lächelnd an: "Aber er hat ja auch 20 Jahre mehr Erfahrung als ich."

Letztlich war Russells Sieg ungefährdet. Er hatte bereits beim Saisonauftakt in Australien gewonnen und ist in dieser Form ein ganz heißer Kandidat auf den WM-Titel - wenngleich der Weg bis dahin noch sehr weit ist.

Der Rennkalender umfasst offiziell noch 24 Rennen, wegen des Krieges im Iran werden aber höchstwahrscheinlich die Läufe in Bahrain (12. April) und Saudi-Arabien (19. April) gestrichen. Eine Bestätigung vonseiten der Formel 1 gab es noch nicht, viele Medien berichteten aber bereits übereinstimmend von den Absagen.

In Shanghai fuhr Mercedes erneut in seiner eigenen Liga, Kimi Antonelli (Italien) kam als Fünfter ins Ziel, verpasste aber wegen einer Zehn-Sekunden-Strafe ein besseres Ergebnis. Weltmeister Lando Norris (England) landete auf Platz vier, sein australischer McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri wurde Sechster.

Ex-Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) verpatzte den Start völlig und verpasste als Neunter die Punkte. Nico Hülkenberg (Emmerich/Audi) wurde erneut von technischen Problemen ausgebremst und schied aus. Deshalb kam das Safety Car auf die Strecke, dadurch rückte das Feld wieder eng zusammen. Den Restart verpatzte Leclerc jedoch, Russell behauptete seine Führung.

In den ersten Runden hatte sich Russell packende Duelle mit Hamilton geliefert, dank des Geschwindigkeitsschubs durch den Überholknopf wechselte die Führung immer wieder. Leclerc lauerte als Dritter - beim Start war Ferrari erneut allen überlegen gewesen. Doch auf der Strecke erwies sich Mercedes als schneller, Antonelli arbeitete sich trotz seines verpatzten Starts ohne allzu große Mühe nach vorne.

Mercedes ist auch im Qualifying (8.00 Uhr MEZ) der große Favorit, am Sonntag (8.00 Uhr MEZ/beide Sky) folgt der Große Preis von China.