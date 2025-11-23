Schock für McLaren in Las Vegas: Norris und Piastri disqualifiziert!

Schwerer Rückschlag für McLaren im Formel-1-Titelkampf 2025: Lando Norris und Oscar Piastri wurden nach dem Grand Prix von Las Vegas aufgrund von technischen Regelverstößen an ihren MCL39-Autos disqualifiziert. Norris verliert den zweiten Platz, Piastri den vierten Platz.

Der Grund: Bei der technischen Nachkontrolle stellten die Sportkommissare einen erhöhten Verschleiß der sogenannten Skid-Blocks unter den Autos fest. Dabei handelt es sich um Leisten aus hochverdichtetem Kunststoff, die bei Bodenkontakt auf dem Asphalt schleifen. Sie werden abgerieben, wenn die Autos zu tief gefahren werden.

Im Bericht der technischen Sportkommissare zu McLaren heißt es: "Die Dicke der Skid-Blöcke betrug an beiden Autos jeweils weniger als neun Millimeter." Gefordert sind per Reglement zehn Millimeter bei einer Toleranz von 0,2 Millimeter in beide Richtungen. Diese Toleranz hat McLaren an beiden Autos überschritten.

Kein Pardon bei solchen Regelverstößen

Die Konsequenz für diese Art von Regelverstoß ist die Disqualifikation, ohne Wenn und Aber. Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton wurde beim Grand Prix von China 2025 aus dem gleichen Grund nachträglich aus der Wertung genommen. Sein Teamkollege Charles Leclerc wurde aufgrund eines Gewichtsverstoßes ebenfalls disqualifiziert. Für Ferrari war das ein Novum: Erstmals überhaupt wurden Disqualifikationen gegen beide Ferrari-Fahrer ausgesprochen.

Sauber-Fahrer Nico Hülkenberg erlitt kurz darauf beim Grand Prix von Bahrain ebenfalls das gleiche Schicksal: Auch sein Skid-Block war zu sehr abgenutzt, auch er wurde disqualifiziert. Anders als McLaren verloren Ferrari und Sauber bei den genannten Präzedenzfällen aber "nur" Punkte und keinen Podestplatz.

Die neue Situation in der WM-Gesamtwertung

Die McLaren-Disqualifikationen in Las Vegas haben unmittelbare Auswirkungen auf den WM-Titelkampf mit Max Verstappen: Der Red-Bull-Fahrer zieht mit Piastri gleich. Beide bringen es vor Katar auf jeweils 366 Punkte. Norris bleibt mit 390 Punkten WM-Spitzenreiter und geht mit einem Vorsprung von jeweils 24 Punkten auf Verstappen und Piastri in die beiden letzten Rennwochenenden des Jahres.

Beim Sprintwochenende in Katar sind insgesamt 33 Punkte zu vergeben. Beim Formel-1-Finale in Abu Dhabi eine Woche danach nochmals 25 Punkte.

McLaren hat sich bislang nicht zur Disqualifikation seiner beiden Fahrer in Las Vegas geäußert. Teamchef Andrea Stella verschob aufgrund der Vorfälle erst seine übliche Medienrunde nach dem Grand Prix, später sagte McLaren das Pressegespräch komplett ab.