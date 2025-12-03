Schumacher rät Hamilton zu Rücktritt: "Er kann es einfach so nicht mehr"

Als Anfang 2024 der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari bekanntgegeben wurde, wurden sofort Parallelen zu anderen Formel-1-Legenden wie Michael Schumacher oder Niki Lauda gezogen, die mit der Scuderia einst große Erfolge feierten. Am Ende seines ersten Jahres in Rot muss sich der Brite nun allerdings mit ganz anderen Namen vergleichen lassen.

Weil Hamilton in Las Vegas und Katar bei zwei Rennen hintereinander im Qualifying bereits in Q1 ausschied, befindet er sich nun in einer Liste mit Luca Badoer und Giancarlo Fisichella. Die beiden waren im Jahr 2009 die bislang einzigen beiden Piloten, denen das mit der Scuderia passiert war.

Badoer schied vor 16 Jahren in Valencia und Spa, seine beiden einzigen Rennen für Ferrari überhaupt, jeweils in Q1 aus. Fisichella, der anschließend das Cockpit von Badoer übernahm, passierte das sogar bei den letzten vier Rennen des Jahres in Singapur, Suzuka, Sao Paulo und Abu Dhabi.

Doch während Badoer und Fisichella damals die "Entschuldigung" hatten, erst mitten in der laufenden Saison in den Ferrari eingestiegen zu sein, greift diese bei Hamilton nicht. Und nimmt man den Sprint in Katar dazu, ist Hamilton jetzt sogar auch schon dreimal in Folge in Q1 ausgeschieden.

Er selbst wirkte nach seinem erneuten Q1-Aus am vergangenen Samstag emotional angeschlagen. Und Experte Ralf Schumacher erklärt in einem exklusiven Videointerview auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, dass er auch nicht mehr an die Wende beim Rekordweltmeister glaubt.

Schumacher würde Bearman statt Hamilton nehmen

"Aus meiner Sicht gehört Lewis leider nicht mehr in den Ferrari im nächsten Jahr", sagt er und erklärt: "Aus meiner Sicht müsste man [Ferrari-Junior] Oliver Bearman holen, der super Leistungen bei Haas abliefert und der auch die Zukunft wird für Ferrari. Und Bearman und Leclerc wären ein super Team für '26."

"Schnell ist er noch. Das hat er ja hier und da gezeigt, wenn das Auto passt", sagt Schumacher über Hamilton zwar. Doch im Alter von fast 41 Jahren könne er "seinen Fahrstil nicht mehr umstellen", glaubt der Experte und erklärt: "Da sehe ich das große Risiko für nächstes Jahr."

"Es kann natürlich passieren, dass dieses neue Konzept aus irgendeinem Grund super zu Lewis Hamilton passt", so Schumacher, der diese Chance aber eher gering einschätzt. "Und deshalb lege ich mich fest: Er wird es nicht mehr schaffen. Er kann es einfach so nicht mehr", so Schumacher.

Er könne daher "nur hoffen, dass [Hamilton] Ende des Jahres eine Konsequenz zieht und sagt: 'Okay, ich kann das so nicht weitermachen. Das Risiko ist zu groß. Ich kann es meinem Team auch nicht zumuten.'"

Hamiltons aktueller Ferrari-Vertrag läuft noch bis mindestens Ende 2026. Eine offizielle Laufzeit wurde nie kommuniziert.