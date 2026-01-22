Schumacher zu Audis WM-Ziel: "Man darf optimistisch sein"

Der frühere Formel-1-Pilot Ralf Schumacher hält die Zielsetzung des neuen Audi-Werksteams, bis 2030 um die WM mitzufahren, für angemessen. "Man darf optimistisch sein. Es wird spannend zu sehen, wer die richtigen Ideen hatte mit den neuen Regularien", sagte Schumacher bei Sky Sport. Der TV-Experte führte aus: "Die neuen Regularien können das Geheimnis zum Erfolg sein. Audi kennt sich mit der Technik aus und dementsprechend kann das spannend werden."

Zudem sei der Einstieg dieser weiteren deutschen Marke in die Formel 1 "etwas Historisches". Gerade für die deutschen Fans sei es "unglaublich, wieder ein deutsches Team mit einem deutschen Fahrer in der Formel 1 zu haben", so Schumacher. Routinier Nico Hülkenberg (38) pilotiert in der Anfang März in Melbourne beginnenden Saison einen der beiden Boliden im Zeichen der vier Ringe, zweiter Fahrer ist das brasilianische Top-Talent Gabriel Bortoleto (21).

Audi hatte im Sommer 2022 den Einstieg in die Formel 1 bekannt gegeben, schrittweise wurde das Sauber-Team aus der Schweiz übernommen, erfahrenes Top-Personal wie der einstige Ferrari-Teamchef Mattia Binotto verpflichtet. Seit dem 1. Januar heißt der Rennstall offiziell Audi, als Werksteam soll unter grundlegend neuem Reglement in der Formel 1 schrittweise eine Entwicklung Richtung Spitze genommen werden.

Auch wenn die etablierten Top-Teams in der Motorsport-Königsklasse mehr Erfahrungswerte besitzen und auf gewachsene Strukturen setzen können, sieht Schumacher (50) durch das neue Reglement gewisse Chancen auf Durchmischung gegeben: "Wir werden beim ersten Rennen auch von allen anderen Herstellern ein komplett anderes Auto sehen, was man so hört. Da ist jetzt viel Spannung drin, man kann nicht wissen, wer im Moment wo steht."

Gewissen Aufschluss zumindest hinsichtlich der Standfestigkeit könnten bereits die ersten Testfahrten in Barcelona (26. bis 30. Januar) liefern. Vor dem ersten Grand Prix in Australien (8. März) testet die Formel 1 zudem noch Mitte Februar an insgesamt sechs Tagen in Sakhir/Bahrain.