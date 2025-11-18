Sebastian Vettel: Gespräche über Red-Bull-Rolle haben "zu nichts geführt"

Beim Großen Preis von Sao Paulo stattete Sebastian Vettel der Formel 1 mal wieder einen Besuch ab. Obwohl der viermalige Weltmeister in erster Linie sein Projekt "F1-Forest" bewerben wollte, wurde am Brasilien-Wochenende auch über seine persönliche Zukunft gesprochen.

Denn obwohl Vettels Karriere als aktiver Rennfahrer vorbei ist, hat er nie ein Geheimnis daraus gemacht, sich ein Formel-1-Comeback in einer anderen Rolle durchaus vorstellen zu können. "Es könnte sein", bestätigt er gegenüber Formula1.com nun erneut.

Allerdings stellt Vettel, der Ende 2022 sein letztes Formel-1-Rennen gefahren ist, auch klar: "Ich bin nicht in Eile." Er erklärt: "Es hängt wirklich von der Rolle ab. Natürlich mag ich das psychologische Element, die Fahrer, die jungen Fahrer, aber auch das, was ein Team braucht, um zu gewinnen."

Er interessiere sich dafür, "was ein erfolgreiches Team von einem weniger erfolgreichen unterscheidet", betont er und erklärt im Hinblick auf eine neue Aufgabe: "Die Zeit wird es zeigen. Wenn die Herausforderung die richtige ist und zum richtigen Zeitpunkt kommt, warum nicht?"

"Aber ich gehe auch nicht von Tür zu Tür, klopfe an und frage: 'Haben Sie einen Job?'", stellt er klar. Im Laufe des Jahres 2025 waren Gerüchte aufgekommen, dass es Vettel in einer verantwortlichen Position zurück zu seinem ehemaligen Arbeitgeber Red Bull ziehen könnte.

Helmut Marko stellte im Sommer jedoch klar, dass es nicht zu einer erneuten Zusammenarbeit kommen werde. "Das ist kein Thema und wird auch kein Thema", so der Österreicher damals gegenüber oe24.

"Ich habe zwar ein wenig mit Helmut gesprochen", bestätigt Vettel selbst nun gegenüber Sky, "aber es hat zu nichts geführt, es hat nie an Fahrt gewonnen", so der Deutsche, der aktuell laut eigener Aussage ohnehin "ziemlich glücklich" mit seinem Leben ist.

Eine Formel-1-Rückkehr, in welcher Funktion auch immer, wäre für Vettel daher nur dann interessant, wenn alle Rahmenbedingungen passen.