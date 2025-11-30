SID-Aufwärmrunde: Sechs Kernpunkte für das Rennen in Katar

Matchball für Lando Norris: Der Engländer kann sich im 23. von 24 Saisonrennen zum Formel-1-Weltmeister küren, benötigt dafür aber in Katar am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) einen Sieg. Seine Kontrahenten wollen das natürlich verhindern. Nico Hülkenberg kann derweil auf Punkte hoffen. Ein Ausblick auf das vorletzte Saisonrennen.

MATCHBALL: Zwar startet Norris nur vom zweiten Platz, doch im Grunde ist seine Aufgabe simpel: Er muss nur den von der Pole Position ins Rennen gehenden Teamkollegen Oscar Piastri überholen und das Rennen gewinnen, um Weltmeister zu werden. Der Australier wiederum benötigt einen Sieg, um seinen Titeltraum am Leben zu erhalten - Max Verstappen, der als Dritter startet, scheint keine realistische Siegchance zu haben.

BEEINDRUCKEND: Dafür war die Überlegenheit McLarens in den ersten beiden Tagen zu deutlich. In allen Sessions war Piastri nicht zu schlagen, er gewann den Sprint und holte wenig später die Pole Position - stilecht mit Streckenrekord. Nur Norris kann da mithalten, er schien aber etwas weniger konstant zu sein als Piastri. Alle anderen liegen weit zurück, wenngleich Mercedes-Pilot George Russell im Sprint als Zweiter und damit vor Norris ins Ziel kam. Dabei profitierte Russell von seiner besseren Startposition.

SCHNELL: Apropos Start: Dieser ist in Katar ganz besonders wichtig. Denn das Überholen ist auf der schnellen Strecke kaum möglich. Wenn man zu dicht auffährt, um ein Manöver zu versuchen, geht das auf Kosten der Reifen, die schneller erhitzen als ohnehin. Ein paar Runden in der "Dirty Air", also in unmittelbarer Nähe eines Vordermanns, können fatale Folgen für den weiteren Rennverlauf haben. Also ist die Lösung, etwas Abstand zu halten und mit der Rennstrategie zu überraschen.

TAKTIK: Die Möglichkeiten bei der Strategie sind aber etwas limitiert, weil in Katar zwei Pflichtboxenstopps gemacht werden müssen. Dies hängt mit der Auflage, dass die Reifen maximal 25 Runden genutzt werden dürfen, zusammen. Bei einem Rennen über 57 Runden müssen die Fahrer also zwangsläufig mindestens zweimal in die Box.

PUNKTE: Schon jetzt bezeichnet Nico Hülkenberg die aktuelle Saison als seine beste in der Formel 1, und am Sonntag könnte er weitere WM-Punkte sammeln. Der Emmericher startet mit seinem Sauber vom elften Platz und muss somit nur einen Rang gutmachen, um einen Zähler zu holen.

SPIELCHEN: Bislang kommt Red Bull in Katar nur mäßig zurecht, Max Verstappen lässt keine Gelegenheit aus, über das Springen seines Autos zu schimpfen. Doch Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko setzt im Rennen auf den Verstappen-Faktor. Zwar können Norris und Piastri das schnellere Auto haben, aber "wenn der Max in einem Rennen ist, werden alle Fahrer nervös", sagte Marko bei Sky.