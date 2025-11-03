So unterschiedlich verbrachten die Formel-1-Stars ihr Halloween

Am rennfreien Wochenende zwischen dem Großen Preis von Mexiko-Stadt und dem Großen Preis von Sao Paulo nutzten einige Formel-1-Fahrer die Gelegenheit, Halloween zu feiern - andere wiederum verbrachten die Zeit lieber im Kreis ihrer Liebsten.

Von Lando Norris' MotoGP-inspirierter Verkleidung über Yuki Tsunodas subtile Hommage an Racing-Bulls-Teamkollege Liam Lawson bis hin zu Charles Leclercs großer Verlobungsankündigung: So verbrachten die Formel-1-Stars die Pause vor den letzten vier Saisonrennen 2025.

Lando Norris Lando Norris als der aktuelle WM-Führende verkleidete sich als der französische MotoGP-Pilot Fabio Quartararo - inklusive des vom Basketball inspirierten Helms, den der McLaren-Fahrer schon beim Großen Preis von Miami 2022 getragen hatte.

Oscar Piastri Norris' McLaren-Teamkollege Oscar Piastri nutzte die freie Zeit lieber für Training am Simulator. "In meinem üblichen Versteck", schrieb er auf Social Media.

Max Verstappen Der viermalige Weltmeister Max Verstappen verzichtete ebenfalls auf Halloween-Partys und feierte stattdessen sein fünfjähriges Jubiläum mit Kelly Piquet.

Sie teilte dazu: "Es gibt nicht genug Slides, um all die schönsten Momente der letzten fünf Jahre zu zeigen. Also hier einer unserer neuesten - bei einem unserer Lieblingsessen, am glücklichsten, und mit Träumen von den nächsten fünfzig."

Yuki Tsunoda Verstappens japanischer Teamkollege Yuki Tsunoda ließ sich offenbar von seinem früheren Racing-Bulls-Teamkollegen Liam Lawson inspirieren und wählte einen Country-Musik-Look für Halloween.

Charles Leclerc Ferrari-Pilot Charles Leclerc ließ Halloween selbst aus, teilte aber dafür eine umso größere Nachricht: Er verlobte sich mit seiner langjährigen Partnerin Alexandra Saint Mleux.

Liam Lawson Racing-Bulls-Fahrer Liam Lawson und seine Freundin Hannah St John entschieden sich für einen Partnerlook im Stil des Films "Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby". Das Paar besuchte in diesen Outfits das NASCAR-Finale 2025 auf dem Phoenix Raceway in den USA - und sorgte dort für reichlich Aufmerksamkeit.